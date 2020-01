Kaamelott – Premier Volet : un teaser, une sortie avancée et un guest improbable

Un an jour pour jour après l'annonce du premier film Kaamelott, Alexandre Astier dévoile un teaser d'une minute avec les personnages cultes de la franchise, mais également de nouvelles têtes.

L’acteur, réalisateur et scénariste français a encore surpris tout le monde sur les réseaux sociaux en déclarant en début d’après-midi : “La patience est un plat qui se prépare à l’avance. Du coup, le film sortira deux mois et demi plus tôt que prévu. Pour fêter ça, teaser“. Initialement prévu pour le 14 octobre prochain après plusieurs reports, Kaamelott – Premier Volet est désormais planifié pour le 29 juillet prochain. Si les interprètes de Perceval, Karadoc, Merlin, Mevanwi, Séli, Léodagan, Père Blaise, Loth, Dagonet ou encore le Duc d’Aquitaine seront présents dans la première adaptation cinématographique de Kaamelott, Guillaume Gallienne et le chanteur Sting ont rejoint le casting de la comédie humoristique et dramatique parodiant la légende arthurienne (un ensemble de textes écrits au Moyen Âge autour du roi Arthur, de son entourage et de la quête du Graal).

Le teaser de Kaamelott – Premier Volet

Alexandre Astier a toujours précisé que ce film s’inscrit dans la continuité de la série Kaamelott et constitue le premier volet d’une trilogie prévue exclusivement au cinéma.