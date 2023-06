Just Dance 2024 Edition : la plateforme de danse à la demande se met à jour

Ubisoft explore les mondes musicaux de tous les genres et toutes les époques avec Just Dance 2024 Edition.

Pour faciliter la transition entre Just Dance 2023 Edition et Just Dance 2024 Edition, l’éditeur français Ubisoft permet aux joueurs de danser en ligne sur des morceaux de l’ancienne version, comme Dynamite de BTS et Bring Me To Life d’Evanescence, ou de la nouvelle version, comme How You Like That de Blackpink et I Wanna Dance with Somebody de Whitney Houston. De plus, les joueurs qui possèdent à la fois Just Dance 2023 Edition et Just Dance 2024 Edition verront tout leur contenu affiché en même temps. Enfin, pour célébrer l’annonce de Just Dance 2024 Edition, à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 20 juin prochain, les joueurs de Just Dance 2023 Edition auront un accès anticipé à la chanson Sail d’Awolnation.

Un trailer pour Just Dance 2024 Edition

Just Dance 2024 Edition sortira le 24 octobre prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

Ubisoft précise que les joueurs bénéficieront d’un mois d’essai gratuit à Just Dance+, le service de streaming par abonnement, avec chaque exemplaire de Just Dance 2024 Edition :

Just Dance+ donne accès à encore plus de chansons et offre des avantages spéciaux pour les événements du jeu. Les joueurs pourront danser sur leurs morceaux préférés des jeux Just Dance précédents ou sur les nouveaux morceaux exclusifs de chaque saison.