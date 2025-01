Jurassic World Rebirth : ce que nous savons jusqu’à présent

Tout ce que nous savons jusqu'à présent sur le film Jurassic World Rebirth.

Préparez-vous à un voyage dans le passé avec Jurassic World Rebirth. Cette sortie cinématographique très attendue marque le retour des dinosaures sur nos écrans, pour la première fois depuis « Jurassic World Dominion » en 2022.

Le film se distingue par son casting étoilé. Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali et Rupert Friend sont quelques-uns des nouveaux venus qui donneront vie à une toute nouvelle série de personnages. Ils embarqueront pour une mission inédite qui promet d’être aussi passionnante que périlleuse.

Concernant l’intrigue, les détails restent encore mystérieux. Selon Entertainment Weekly, l’histoire se déroule cinq ans après « Dominion ». Les dinosaures sont en voie d’extinction, la planète devenant inhospitalière pour eux, à l’exception de quelques zones tropicales. Trois de ces dinosaures survivants possèdent un matériel génétique qui pourrait être utilisé par une entreprise pharmaceutique pour développer un médicament salvateur. « Évidemment, tout va mal tourner et devient une situation que vous appréciez en tant que fan de Jurassic », a déclaré le réalisateur Gareth Edwards.

La date de sortie de Jurassic World Rebirth est prévue pour le 2 juillet 2025. Il reste donc encore quelques mois pour patienter avant de découvrir ce nouveau chapitre de la saga Jurassic.

On en pense quoi ?

La saga Jurassic a toujours su captiver les spectateurs avec son mélange unique de suspense, d’aventure et de science-fiction. Jurassic World Rebirth promet de ne pas déroger à cette règle. Avec son nouveau casting et son intrigue mystérieuse, ce nouveau volet pourrait bien être l’un des blockbusters les plus marquants de 2025. Il est donc grandement recommandé de ne pas manquer ce rendez-vous cinématographique.