L’auteur de Jurassic World: Rebirth dévoile trois règles d’or pour écrire un script

Quand le passé rencontre l’avenir

Dans le cadre d’une récente interview avec The Wrap, le scénariste David Koepp, qui a notamment travaillé sur Jurassic Park, a dévoilé quelques éléments clés de son approche pour le nouveau volet de la franchise, Jurassic World: Rebirth.

Le respect de l’héritage

La première règle qu’il a établie pour Jurassic World concerne le fait de ne pas nier ou contredire les événements des six films précédents. « Je déteste les retcons », a déclaré David Koepp. Une nouvelle qui ravira sans doute les fans de la franchise, même s’ils auraient peut-être apprécié certains retcons.

Un mélange de science et d’humour

La deuxième règle de David Koepp : « Toute la science doit être réelle« . Cela signifie que les expérimentations génétiques derrière ces dinosaures et autres clones nécessitent une explication au moins théoriquement plausible. Enfin, la troisième règle de David Koepp était que « l’humour est de l’oxygène ». Il n’a pas partagé d’autres règles, de peur de dévoiler des éléments clés de l’intrigue du film, notamment les motivations du méchant.

Un retour aux sources

David Koepp, qui a rédigé le script de Jurassic Park en 1993 et de The Lost World: Jurassic Park en 1997, a décidé de revenir à la franchise après une longue absence. Il a été attiré par « l’idée de repartir de zéro » avec Jurassic World: Rebirth, même si la franchise est également ancrée dans la nostalgie pour lui. « L’écriture de ces deux premiers films a été l’une de mes expériences préférées dans ma carrière jusqu’à présent« , a-t-il déclaré. « La combinaison de la grande aventure et de la science réelle est tout à fait mon genre. Et c’était amusant de pouvoir décider d’un nouveau ton, car tous les trois films semblent être le bon moment pour changer de ton et de personnages dans une franchise. »

Jurassic: World Rebirth sortira dans les salles obscures le 2 juillet 2025.