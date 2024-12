Le prochain film Jurassic World reviendra à l’ambiance du Jurassic Park original de Spielberg

Le prochain film de la saga Jurassic World promet de retrouver l'ambiance du tout premier Jurassic Park, réalisé par Steven Spielberg, selon les dires du scénariste.

Tl;dr Le prochain film « Jurassic World: Rebirth » reviendra à l’origine de la série.

David Koepp, le scénariste, promet un ton similaire au premier film.

Le film présente de nouveaux personnages et une nouvelle histoire.

Une renaissance pour Jurassic World

Le futur de la saga Jurassic Park est dévoilé : « Jurassic World: Rebirth » promet de faire un retour aux sources, en s’inspirant du ton du film original plutôt que de suivre la lignée des précédents Jurassic World. Une perspective qui ravira les fans, selon David Koepp, le scénariste du film.

Retour aux sources

Lors de son intervention sur le podcast The Discourse, David Koepp a partagé son enthousiasme pour ce projet : « J’espère que les gens aimeront le film, car la série a tendance à changer après trois, et nous avons pensé qu’il était temps de changer de ton », a déclaré Koepp. Il a ajouté que lui et Spielberg étaient intéressés par un ton plus proche du premier film, qu’il a lui-même écrit. Ce retour aux origines semble être une stratégie gagnante, puisque le premier Jurassic World a été très bien reçu par les fans, contrairement aux deuxième et troisième opus.

Une nouvelle ère pour Jurassic World

Malgré son nom, « Jurassic World: Rebirth » ne partage pas de nombreuses similitudes avec les autres films de Jurassic World. Le film présente une nouvelle distribution et une toute nouvelle histoire. Koepp a exprimé son plaisir de revenir à cet univers d’aventure soutenu par la science réelle et d’écrire de nouveaux personnages. « On n’a pas souvent l’occasion de partir d’une page blanche… Il n’y avait pas d’attentes de franchise autres que des dinosaures », a-t-il ajouté.

Parmi ces nouveaux personnages, on retrouve Zora Bennett, une experte en opérations secrètes jouée par Scarlett Johansson, le paléontologue Dr. Henry Loomis joué par Jonathan Bailey, et le chef d’équipe de confiance de Zora, Duncan Kincaid, joué par Mahershala Ali.

Un aperçu de l’intrigue

Selon le synopsis officiel de Universal, l’histoire se déroule cinq ans après les événements de Jurassic World Dominion. La planète s’est révélée largement inhospitalière pour les dinosaures, qui ne survivent plus que dans des environnements équatoriaux isolés. Les trois créatures les plus gigantesques de cette biosphère tropicale détiennent la clé d’un médicament qui pourrait apporter des bénéfices miraculeux à l’humanité.