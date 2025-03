Jonathan Majors parle de Marvel, Kevin Feige et de son avenir dans le MCU

Jonathan Majors évoque son éventuelle future place dans l'univers cinématographique Marvel, tout en partageant ses réflexions sur le président de Marvel, Kevin Feige.

Tl;dr Jonathan Majors tente un retour après un scandale d’agression.

Il a été renvoyé de Marvel mais reste en contact avec certains membres.

Il exprime son envie de retravailler avec Marvel malgré les controverses.

Jonathan Majors, en pleine tentative de retour

Après une accusation très médiatisée, un procès et une condamnation pour violence domestique et harcèlement contre une ancienne petite amie, l’acteur Jonathan Majors tente de se réhabiliter. En 2023, Disney et Marvel Studios ont pris la décision audacieuse de le renvoyer de la franchise du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Un parcours tumultueux dans l’univers Marvel

Avant son renvoi, Majors avait un rôle majeur dans le MCU en incarnant Kang le Conquérant, un seigneur de guerre qui conquiert les réalités du Marvel Multiverse. Depuis son renvoi, l’acteur a réussi à maintenir sa carrière à Hollywood. Son film très attendu, Magazine Dreams, est sur le point de sortir en salles.

Malgré ses déboires judiciaires, Majors a réussi à préserver sa carrière à Hollywood. Avec le buzz qu’il génère avec Magazine Dreams, il semble que son avenir en tant qu’acteur ne soit pas aussi sombre que beaucoup le prédisaient. Ainsi, la question se pose : que signifie cela pour Disney et Marvel Studios, connus pour réembaucher des figures controversées après un certain temps ?

Des relations maintenues avec Marvel

Dans une récente interview avec Complex, Majors a partagé son état d’esprit actuel vis-à-vis de Marvel et de ses anciens collègues de la franchise. Il a révélé qu’il maintenait encore certaines de ces relations, malgré les controverses. Cependant, il semble que le respect mutuel entre lui et le chef de Marvel Studios, Kevin Feige, n’existe plus.

Malgré son souhait de revenir dans le MCU, la situation de Majors reste précaire. En effet, une nouvelle polémique a éclaté suite à la fuite d’un enregistrement audio où il admettrait avoir commis l’agression physique contre son ancienne petite amie, Grace Jabbari. Cette révélation a ravivé les critiques à son encontre, mettant en doute la possibilité d’un retour dans le MCU.

Un amour persistant pour l’univers Marvel

Malgré ces controverses, Majors a exprimé son souhait de travailler à nouveau avec Marvel Studios. Il a déclaré : « Oui. Je veux dire, oui, bien sûr. J’aime simplement agir. J’aime les histoires. J’aime les mondes qu’ils construisent. » Ce désir témoigne de son attachement à l’univers Marvel, malgré les défis et les controverses qu’il a dû affronter.