Jon Hurwitz, co-réalisateur de Cobra Kai, promet une intensité à couper le souffle pour le Sekai Taikai

Jon Hurwitz, co-réalisateur de Cobra Kai, rassure les fans que le Sekai Taikai sera aussi intense qu'ils l'imaginent.

Tl;dr La saison 6 de « Cobra Kai » se prépare pour le Sekai Taikai.

Six jeunes combattants de Miyagi-Do participeront à la compétition.

Le tournoi Sekai Taikai promet d’être intensément brutal.

L’intensité monte dans la saison 6 de « Cobra Kai »

Préparez-vous à être captivé par l’atmosphère électrique de la saison 6 de « Cobra Kai ». Cette nouvelle saison voit le sensei Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka), ainsi que leurs élèves de Miyagi-Do, se préparer pour le Sekai Taikai. Cette compétition internationale de karaté prestigieuse se déroule à Barcelone, en Espagne.

La sélection des combattants de Miyagi-Do

À l’issue de la première partie de la saison 6, nous avons découvert les six jeunes combattants du dojo qui représenteront Miyagi-Do à la compétition. De manière surprenante, nous avons également appris quel combattant ne participerait pas. (Pas de spoilers ici !)

Le Sekai Taikai : un tournoi brutal

D’après Jon Hurwitz, le showrunner de « Cobra Kai », le Sekai Taikai sera aussi difficile que la série l’a suggéré tout au long de la saison. Dans une interview avec The Hollywood Reporter en juillet 2024, il a déclaré : « Nous sommes à Barcelone pour le Sekai Taikai et nous avons le plus grand et le plus fou tournoi d’arts martiaux qui ait jamais existé dans la franchise ‘The Karate Kid’. Il y aura beaucoup plus d’action, à la fois sur et en dehors du tapis. »

Mike Barnes (Sean Kanan), un ancien méchant de « Karate Kid » qui est revenu cette saison pour entraîner les élèves de Daniel et Johnny, avait déjà averti l’équipe de Miyagi-Do que le Sekai Taikai serait intense et imprévisible. Il semble donc que le Sekai Taikai sera sérieusement brutal pour les jeunes de Miyagi-Do.

La suite de « Cobra Kai »

Nous verrons exactement à quel point le tournoi de karaté Sekai Taikai est impitoyable et quel dojo de renommée mondiale prouvera sa suprématie sur le tapis, lorsque la saison 6 reviendra le 28 novembre avec un nouveau lot de cinq épisodes. En attendant, vous pouvez revoir les cinq premières saisons de cette comédie dramatique d’arts martiaux, ainsi que les cinq premiers épisodes de la saison 6, avec un abonnement Netflix.