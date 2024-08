« John Wick 5 » : un défi encore plus complexe à réaliser

La franchise "John Wick" annonce continuellement de nouveaux spin-offs.

Tl;dr La franchise John Wick annonce continuellement de nouveaux spin-offs.

Les spin-offs épuisent les meilleurs scénarios pour John Wick : Chapitre 5.

Les spin-offs racontent des histoires qui pourraient servir pour John Wick 5.

La franchise a déjà rendu la réalisation de John Wick 5 difficile.

Le défi de la saga John Wick

La franchise John Wick, enchaînant les annonces de nouveaux spin-offs tels que la prochaine série Under the High Table, semble brûler la chandelle par les deux bouts. En effet, ces spin-offs semblent épuiser les meilleures prémices pour John Wick : Chapitre 5.

Après le succès retentissant de John Wick : Chapitre 4, Lionsgate avait prévu de poursuivre la saga. Le quatrième opus s’étant terminé par le sacrifice ultime de Wick pour remporter un duel climatique contre le tyrannique Marquis de Gramont, il semblait que la saga allait prendre un nouveau tournant.

Un univers cinématographique en expansion

Néanmoins, Lionsgate ne semble pas prêt à laisser mourir John Wick tant que celui-ci continue de générer des profits. Ainsi, John Wick : Chapitre 5 est en cours de développement.

Cependant, l’univers cinématographique de John Wick ne cesse de s’élargir avec la sortie de nombreux spin-offs, comme le film Ballerina prévu pour 2025 et The Continental: From the World of John Wick en streaming sur Peacock. Ces spin-offs semblent raconter des histoires qui auraient pu servir pour le cinquième opus, laissant peu de place à l’imagination pour celui-ci.

Une suite difficile à réaliser

En outre, la fin de John Wick : Chapitre 4 a déjà rendu la réalisation de John Wick : Chapitre 5 complexe. Expliquer le retour de Reeves sera un véritable défi pour la franchise. Si l’on révèle que Wick n’est pas réellement mort, cela risque de miner l’importance de son sacrifice et la finalité de son voyage dans le quatrième chapitre. Si l’on revient sur une histoire antérieure située entre les films précédents, cela pourrait donner l’impression d’une histoire inutile et prévisible.

La nécessité d’une nouvelle approche

La solution pour faire fonctionner John Wick : Chapitre 5 pourrait être d’ignorer tous les spin-offs et de raconter une histoire autonome sur l’âme de Wick se frayant un chemin à travers les neuf cercles de l’enfer. Cependant, cela semble improbable, car cela signifierait qu’il faut vraiment laisser partir Reeves.