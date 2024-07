Lionsgate pourrait avoir déniché le digne successeur de « John Wick » là où on ne l’attendait pas

Lionsgate distribuera un film d'action étranger, "Kill".

Tl;dr Lionsgate distribuera un film d’action étranger, Kill.

Kill est comparé à John Wick et sera refait en anglais.

Un intérêt croissant pour les films d’action indiens se fait sentir.

Kill pourrait redéfinir le futur du cinéma d’action.

Lionsgate : Un nouveau succès en vue

Lionsgate, connu pour son succès fulgurant avec John Wick, semble avoir trouvé un nouveau joyau cinématographique. Le film d’action étranger Kill, acclamé par la critique, est sur le point d’être distribué par la major. Cette dernière est tellement convaincue par le potentiel de cette production qu’elle planifie déjà une version américaine, avec à la production, Chad Stahelski, réalisateur de John Wick.

Kill : Une réponse indienne à John Wick

Kill, réalisé par Nikhil Nagesh Bhat, a été présenté lors du Festival International du Film de Toronto 2023. Le film débute en tant qu’histoire d’amour entre Amrit et Tulika, interrompue par une bande de voleurs. Les capacités d’Amrit transforment rapidement ce qui semblait être un voyage tranquille en un combat brutal pour sauver sa bien-aimée. Les premières critiques comparent Kill à des classiques du genre comme The Raid, et le placent parmi les meilleurs films d’action de l’année.

Un engouement croissant pour les films d’action indiens

Dans un monde de plus en plus globalisé, les cinéastes occidentaux sont de plus en plus ouverts à l’inspiration internationale. Les films d’action indiens, notamment en langue hindi, gagnent en popularité auprès du public occidental. Des films comme Monkey Man et Kalki 2898 AD ont su captiver les spectateurs grâce à leur approche culturelle unique et leur action percutante.

Le futur du cinéma d’action à l’horizon

La réalisation d’un remake américain de Kill témoigne de la confiance que les cinéastes occidentaux portent au film original. Il semble que la fusion des scènes d’action grandioses de films comme RRR avec la violence intense de John Wick soit une recette gagnante, comme le suggèrent les premières critiques de Kill. Le film pourrait bien être la preuve que l’expérimentation internationale est exactement ce dont le genre a besoin.