John Carmack quitte Meta avec un mémo critiquant l’efficacité de l’entreprise

John Carmack quitte Meta. L'ancien CTO d'Oculus se plaint notamment du manque d'efficacité chez le géant.

John Carmack, le pionnier de la réalité virtuelle qui avait rejoint Meta depuis Oculus après son acquisition pour 2 milliards de dollars, a quitté le géant américain. Business Insider fut le premier à rapporter l’information, citant des sources prochaes de l’entreprise, et publiait des extraits d’un mémo interne contenant plusieurs critiques à l’encontre de Meta et de ses efforts en termes de réalités augmentée et virtuelle. Après la publication des articles de Business Insider et de The New York Times, John Carmack a confirmé l’information sur Twitter et Facebook. Il publiait même l’intégralité du mémo en question.

“C’est la fin de ma décennie dans la réalité virtuelle”, expliquait John Carmack dans son mémo. L’homme a commencé en vantant les mérites du casque Quest 2, étant “ce qu’il voulait voir depuis le début”, avec le tracking inside out, le streaming PC optionnel et un écran avec une résolution proche de la 4K. Cependant, il explique que cela “aurait pu arriver un peu plus rapidement et pu se dérouler mieux encore si d’autres décisions avaient été prises.”

Le principal souci de John Carmack avec la firme de Menlo Park semble être l’efficacité de la société, ou plutôt son manque d’efficacité. “Nous avons un nombre insensé de gens et de ressources, mais nous nous sabotons constamment et gâchons nos efforts”, écrivait-il. “Il n’y a pas d’autre manière de le dire : je pense que notre organisation tourne à la moitié de l’efficacité qui me rendrait heureux.”

Le cadre poursuivait en déclarant que, en tant que “voix parmi les plus hauts niveaux”, il avait l’impression qu’il aurait dû pouvoir faire bouger les choses, mais il “n’était à l’évidence pas suffisamment persuasif”. Bien qu’il ne donne aucun exemple, John Carmack précise qu’une grande part des choses dont il se plaint n’ont été arrangées qu’il y a un an ou deux, après que les preuves se sont accumulées. “Je n’ai jamais pu mettre fin aux choses stupides avant que ces dernières ne causent des dégâts, ou définir une direction et avoir une équipe qui s’y tient.” John Carmack admet avoir été “las de se battre”, mais il reste convaincu que “la VR peut apporter une grande valeur à la majorité des gens dans le monde, et aucune société n’est mieux positionnée que Meta pour le faire.”

Comme il l’a déjà dit sur Twitter, il a “toujours été très frustré quant à la manière dont les choses sont faites chez [Meta].” Dans une interview avec Lex Fridman donnée en août dernier, il déclarait que la perte de 10 milliards de dollars par la division AR et VR l’avait rendu “malade en pensant à tout cet argent dépensé”. Il écrivait sur la messagerie interne de Meta pour critiquer les fonctionnalités des casques et la nécessité d’installer des mises à jour logicielles avant de pouvoir les utiliser. Apparemment, il poussait aussi pour que l’expérience utilisateur soit une priorité dans la concrétisation de sa vision du métavers.

John Carmack était devenu le premier directeur technique d’Oculus en 2013 après avoir quitté id Software, studio dans lequel il avait cocréé les licences Doom et Quake. Il avait rejoint Meta lorsque l’entreprise, alors Facebook, avait racheté Oculus pour 2 milliards en 2014. En 2019, il quittait son poste chez Oculus et n’était que CTO consultant pour se concentrer sur l’Artificial General Intelligence (AGI), un type d’intelligence artificielle capable de réaliser des tâches humaines. Sa startup, Keen Technologies, travaille au développement de systèmes IA de ce genre.