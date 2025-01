Jeux vidéo : la Russie tente une percée avec ses propres consoles

Sous l'impulsion de Vladimir Poutine, la Mère Patrie se lance dans le développement de consoles de jeu, mais doit faire face à des défis technologiques majeurs.

Tl;dr La Russie développe deux projets de consoles : l’un basé sur le processeur Elbrus, l’autre sur une plateforme de cloud gaming nommée Fog Play.

Les performances de l’Elbrus sont jugées insuffisantes pour rivaliser avec les standards internationaux, tandis que Fog Play dépend d’une connexion internet stable.

Ces projets illustrent les ambitions de souveraineté numérique de la Russie, mais se heurtent à des défis technologiques et économiques majeurs.

Une commande présidentielle ambitieuse

Au printemps dernier, Vladimir Poutine a ordonné le développement d’une console de jeu russe capable de concurrencer les géants comme la PS5 de Sony et la Xbox Series XIS de Microsoft. Cette initiative s’inscrit dans une volonté de souveraineté technologique, mais le chemin semble semé d’embûches. Deux pistes principales sont explorées : une console basée sur le processeur russe Elbrus et une solution cloud développée par MTS. Cependant, ces projets peinent déjà à convaincre, tant les limitations matérielles et technologiques sont criantes. L’objectif est de surmonter ces défis par des approches inédites et innovantes.

La piste Elbrus : un pari risqué

Le processeur Elbrus, au cœur de l’une des consoles envisagées, utilise une architecture VLIW (Very Long Instruction Word) destinée aux charges critiques. Pourtant, les benchmarks disponibles révèlent des performances très limitées, qualifiées d’« inacceptables » pour de nombreuses tâches modernes. Les développeurs russes devront donc imaginer des jeux simplifiés adaptés aux capacités de l’Elbrus. Cependant, ces jeux risquent de ne pas séduire un public habitué à des titres de qualité internationale. Les responsables politiques espèrent des solutions révolutionnaires, mais le défi est immense face aux standards actuels de l’industrie.

Le cloud gaming : la solution MTS Fog Play

La seconde option repose sur le cloud gaming avec la plateforme Fog Play de l’opérateur MTS. Cette console économique, à environ 50 dollars, est dotée de matériel basique et s’accompagne d’une manette ressemblant à celle de la Xbox. Pour compenser ses faiblesses matérielles, le système repose sur le cloud pour le traitement et le rendu des jeux. Cependant, cette solution dépend fortement d’une connexion internet rapide et stable, un défi logistique en Russie. Malgré tout, ce projet pourrait ouvrir la voie à un modèle de location et de streaming de jeux pour les joueurs disposant d’un matériel plus puissant.

Des ambitions face aux réalités du marché

Les ambitions russes de développer des consoles souveraines sont louables mais se heurtent à des contraintes technologiques et économiques. Les processeurs Elbrus sont loin de rivaliser avec les standards mondiaux, et le cloud gaming de MTS semble une solution temporaire, plutôt qu’un véritable produit souverain. De plus, les jeux locaux devront séduire un public habitué aux productions internationales de qualité. Pour l’instant, aucun des deux projets n’est disponible sur le marché, mais leur succès dépendra de leur capacité à surmonter ces obstacles et à proposer une réelle alternative. La route semble encore longue pour rivaliser avec Sony et Microsoft.