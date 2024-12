Microsoft accusé de pratiques anticoncurrentielles dans la cybersécurité et le cloud

La Federal Trade Commission examine les offres de Microsoft qui combinent ses produits phares avec des services de cybersécurité et de cloud, une pratique jugée potentiellement anticoncurrentielle.

Microsoft a utilisé des offres gratuites pour les agences fédérales, ce qui a permis d’élargir sa part de marché tout en limitant la concurrence.

Cette enquête s’inscrit dans un contexte plus large de régulation antitrust, Microsoft ayant déjà été sanctionnée dans le passé pour des pratiques similaires.

L’enquête de la FTC sur les pratiques commerciales de Microsoft

La Federal Trade Commission a récemment intensifié son enquête antitrust contre Microsoft, interrogeant des concurrents et demandant des informations à la société. L’enquête examine si les pratiques commerciales de Microsoft violent les lois antitrust, notamment en ce qui concerne la façon dont l’entreprise regroupe ses produits populaires, tels que la suite Office, avec ses services de cybersécurité et de cloud computing. Cette pratique, souvent appelée « bundling », a été utilisée par Microsoft pour élargir sa part de marché, notamment auprès des agences gouvernementales américaines, suscitant des inquiétudes concernant la concurrence loyale.

Les offres liées à la cybersécurité et aux services cloud

L’un des aspects clés de l’enquête concerne l’offre de Microsoft aux agences fédérales américaines. Depuis 2021, la firme de Redmond a proposé des mises à jour gratuites de ses licences logicielles, y compris pour Windows et la suite Office, afin de renforcer la cybersécurité des institutions gouvernementales après plusieurs cyberattaques majeures. Ce geste a permis à Microsoft d’étendre son influence sur le marché des services de cybersécurité et du cloud, notamment en limitant les opportunités pour d’autres fournisseurs comme Amazon Web Services. L’ampleur de cette stratégie a soulevé des préoccupations quant à un possible verrouillage du marché.

Les préoccupations relatives aux pratiques anticoncurrentielles

Les experts en antitrust et certains avocats internes de Microsoft estiment que les tactiques de l’entreprise pourraient enfreindre les lois relatives à la concurrence, notamment en matière de contrats publics. Certains ont comparé la stratégie de Microsoft à celle d’un « dealer de drogue » qui attire ses clients avec des échantillons gratuits, sachant que ces derniers seront rapidement dépendants de ses services une fois intégrés. Bien que Microsoft défende cette approche en la qualifiant de nécessaire pour soutenir la sécurité nationale, l’impact sur la concurrence reste un point de discorde majeur.

Les antécédents de Microsoft avec les régulateurs antitrust

L’enquête actuelle de la FTC n’est pas la première à toucher Microsoft. Il y a plus de 20 ans, l’entreprise avait été poursuivie par le Département de la Justice pour ses pratiques anticoncurrentielles liées à son système d’exploitation Windows. Bien que l’affaire se soit conclue par un règlement et une série de restrictions, les critiques à l’encontre de Microsoft persistent, en particulier en ce qui concerne ses pratiques de « bundling » et son contrôle du marché. Les autorités continuent de s’inquiéter de la position dominante de Microsoft et de ses effets sur l’innovation et la concurrence.

L’impact de l’enquête et la réaction de Microsoft

Face à l’enquête, Microsoft a fait savoir qu’elle coopérait avec la FTC, bien qu’elle critique la portée de la demande d’informations, la qualifiant d’irréaliste et excessive. L’entreprise assure que ses actions étaient motivées par un besoin urgent de renforcer la cybersécurité des agences fédérales. Cependant, le positionnement de la FTC et la perspective d’une nouvelle régulation du marché technologique renforcent les tensions autour de la manière dont Microsoft domine plusieurs secteurs clés, du cloud computing à la cybersécurité, en passant par les logiciels de productivité.