Jessica Chastain met fin aux spéculations sur sa présence dans The Seven Husbands of Evelyn Hugo

Pas de Jessica Chastain pour incarner Celia St. James dans le film The Seven Husbands of Evelyn Hugo sur Netflix.

Tl;dr Jessica Chastain ne jouera pas dans l’adaptation cinématographique de The Seven Husbands of Evelyn Hugo.

Elle avait précédemment exprimé son intérêt pour le rôle de Celia St. James.

Aucune annonce de casting n’a encore été faite par Netflix.

Le film n’a pas encore de date de sortie officielle.

Jessica Chastain n’est pas au casting de The Seven Husbands of Evelyn Hugo

Contre toute attente, Jessica Chastain s’est désengagée du rôle de Celia St. James dans l’adaptation cinématographique du roman à succès The Seven Husbands of Evelyn Hugo, écrit par Taylor Jenkins Reid. Le roman, qui a captivé des millions de lecteurs à travers le monde, raconte l’histoire d’Evelyn Hugo, une star d’Hollywood fictive, et de sa relation secrète et passionnée avec l’actrice Celia St. James.

Un faux espoir pour les fans

Chastain avait précédemment suscité l’espoir des fans en exprimant son intérêt pour le rôle. Suite à l’annonce de l’adaptation du roman par la plateforme de streaming Netflix, les spéculations sur le casting ont été nombreuses et Jessica Chastain, appréciée du public, était un choix populaire pour le rôle de Celia. Cependant, l’actrice a récemment confirmé qu’elle ne participera pas au projet. “Zero possibilité”, a-t-elle déclaré lors d’une interview avec E! News.

Le mystère demeure quant au casting de The Seven Husbands of Evelyn Hugo

Malgré le retrait de Jessica Chastain, de nombreux acteurs talentueux pourraient incarner Celia St. James. Le rôle nécessite une actrice capable de transmettre le charisme et l’attrait d’une star d’Hollywood, ce qui pourrait orienter le choix de Netflix vers des visages connus. Parmi les choix populaires des fans figurent Sophie Turner, Saoirse Ronan et Bridget Regan. Le rôle d’Evelyn Hugo suscite également des spéculations, avec des noms comme Ana de Armas et Sofia Vergara en tête de liste.