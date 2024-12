Jean-Claude Van Damme débarque dans Hitman et défie l’Agent 47

Avec son charisme et son style unique, l'acteur belge Jean-Claude Van Damme s'impose comme un ennemi incontournable dans l'univers de Hitman.

Tl;dr Jean-Claude Van Damme rejoint Hitman: World of Assassination en incarnant Max Valliant, un ancien agent devenu Cible Fugitive.

Dans cette mission, l’Agent 47 doit affronter Max Valliant, qui a pris le contrôle d’une installation de l’ICA.

Disponible du 12 décembre 2024 au 12 janvier 2025, cette Cible Fugitive sera accessible gratuitement aux joueurs de Hitman.

Un acteur emblématique dans un rôle surprenant

Jean-Claude Van Damme, le maître du grand écart et des films d’action, s’invite dans l’univers de Hitman: World of Assassination du studio danois IO Interactive sous les traits de Max Valliant aka The Splitter. Ancien opérateur de l’ICA, l’agence d’assassins, Max Valliant est un personnage que l’on croyait mort, mais qui refait surface avec un désir de vengeance. Cette apparition inattendue incarne parfaitement l’esprit des films d’action dans lesquels Jean-Claude Van Damme a brillé, avec une énergie impitoyable et une grande confiance en soi. Le rôle de Max Valliant lui permet de reprendre son style iconique de « méchant de film », avec une touche de mystère et de suspense. C’est un ajout de choix pour les fans de l’acteur, mais aussi pour ceux qui apprécient les personnages complexes et charismatiques dans les jeux vidéo.

Connu pour ses rôles dans des classiques comme Bloodsport, Kickboxer et Timecop, Jean-Claude Van Damme a marqué les esprits avec ses performances musclées et son charisme. Son impact sur le genre de films d’action des années 1980 et 1990 est indéniable. Mais aujourd’hui, l’acteur ne se contente pas de rester une star de l’écran. En rejoignant l’univers de Hitman: World of Assassination, il offre aux joueurs l’opportunité de vivre une expérience immersive dans la peau d’un personnage complexe. En incarnant Max Valliant, Jean-Claude Van Damme revient à ses racines tout en apportant une nouvelle dimension à l’histoire du jeu. La présence de l’acteur dans ce rôle fait écho à son statut d’icône, tout en apportant une touche d’humour et de finesse à son personnage.

Une expérience inédite pour les joueurs

Pour les fans de JCVD et de Hitman, la mission « The Splitter » constitue une occasion unique d’interagir avec l’acteur dans un cadre interactif. Dans cette mission, les joueurs devront affronter Max Valliant, un assassin impitoyable et stratégique, dans une installation secrète de l’ICA. Jean-Claude Van Damme s’amuse à souligner les aspects « surprenants » de la mission, avec des rebondissements dignes des meilleurs films d’action. Selon l’acteur, l’une des particularités du rôle de Max Valliant est sa « confiance en lui-même », un trait qui pourrait bien se révéler être sa faiblesse, offrant ainsi une nouvelle dynamique pour les joueurs. Le défi de « The Splitter » promet une expérience palpitante, où l’action, la stratégie et l’humour s’entrelacent, grâce à l’intervention de l’icône du cinéma d’action.

Une collaboration unique

Jean-Claude Van Damme ne se contente pas d’être un simple ajout dans Hitman: World of Assassination, mais devient une véritable pierre angulaire d’une mission captivante. « Max Valliant est un personnage très divertissant, qui incarne parfaitement l’énergie d’un méchant de film d’action. Il est impitoyable et, bien sûr, il sait faire le grand écart ! » a confié le comédien belge. Ce rôle fait partie d’un projet plus large visant à renforcer l’attrait du jeu auprès des fans de films d’action. En permettant à JCVD de se glisser dans la peau d’un personnage aussi mémorable, Hitman rend hommage à l’héritage de l’acteur tout en créant une expérience qui ravira aussi bien les joueurs que les cinéphiles.