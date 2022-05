James Bond : l’attente sera longue avant d’avoir le successeur de Daniel Craig

Le prochain film de la saga James Bond va se fait désirer pendant de nombreuses années.

Dès que le comédien britannique Daniel Craig a annoncé en 2019 que No Time to Die serait son cinquième et dernier film dans le rôle du célèbre espion du MI6, les rumeurs ont commencé – et n’ont pas cessé – de proliférer sur les réseaux sociaux et les forums. Tom Hardy, Henry Cavill, Idris Elba et même Jacob Elordi ont été évoqués par certains médias, sachant que Lashana Lynch est devenue la première femme à porter le titre de 007 avec le personnage Nomi.

‘No Time to Die’ Producer Barbara Broccoli on Casting the Next James Bond: ‘It’s Going to Take Some Time’ https://t.co/WrzmRwc2H4 — Variety (@Variety) April 30, 2022

Barbara Broccoli, productrice de la franchise James Bond, affirme d’ailleurs que cela va prendre un certain temps avant que le remplaçant de Craig soit officiellement nommé : “C’est une grande décision. Il ne s’agit pas seulement de distribuer un rôle. Il s’agit de repenser entièrement la direction que nous prenons.”

Daniel Craig a marqué Barbara Broccoli

Encore trop attachée à la dernière version de James Bond, Barbara Broccoli ne tarit pas d’éloges sur le talent d’acteur de Daniel Craig, qu’elle a soutenu de Casino Royale en 2006 à No Time to Die en 2021 : “Il a un registre incroyable et il peut tout faire. C’est tout simplement le plus grand acteur de tous les temps, et je pense que le public sera enthousiasmé par ce portrait parce qu’il est drôle, dangereux, il est tout ce que vous voulez. Ensemble – lui et Ruth Negga – c’est tout simplement sexy dans Macbeth… L’alchimie entre eux deux, la volatilité, c’est comme un feu d’artifice et c’est amusant et sexy et il y a beaucoup de sang. Il est un si grand chef de troupe, il a maintenu l’esprit et la dynamique, parce qu’à un moment donné, 11 des acteurs étaient absents, y compris Daniel, alors il a rebondi et Ruth est incroyable… Il a livré un grand spectacle et je suis tellement heureux que les choses aillent parfaitement bien.“