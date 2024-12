Jackie Chan et Ralph Macchio réunis dans Karate Kid: Legends

Un premier aperçu de Karate Kid: Legends révèle une union captivante entre Jackie Chan et Ralph Macchio.

Tl;dr Le film à venir Karate Kid: Legends fusionne les anciennes et nouvelles séries.

Le film suit le personnage de Li, protégé de Mr. Han, dans un tournoi d’arts martiaux.

Ben Wang joue le rôle principal de Li Fong dans le film.

Le retour tant attendu de Karate Kid

Les fans de Karate Kid de toutes générations peuvent enfin célébrer ensemble. Le film à venir, Karate Kid : Legends, promet une fusion entre les séries originales – portées par Ralph Macchio et le regretté Pat Morita – et le reboot de 2010 avec Jackie Chan et Jaden Smith.

Grâce à une première mise en scène par Entertainment Weekly, nous avons une idée de ce que sera l’interaction à l’écran entre les personnages des deux histoires. Karate Kid : Legends suit le jeune Li (protégé de Mr. Han de Jackie Chan) alors qu’il participe à une compétition d’arts martiaux. Cependant, réalisant que son enseignement seul ne suffira pas pour que Li remporte le tournoi, Mr. Han fait appel à l’ancien élève de Mr. Miyagi, Daniel LaRusso, pour son aide.

L’histoire derrière la franchise

La série originale de Karate Kid a débuté en 1984 et a connu un tel succès qu’elle a donné lieu à plusieurs suites. La franchise est restée en sommeil jusqu’à son reboot en 2010, qui présentait une intrigue, un cadre et un casting de personnages actualisés. Ce film, également intitulé The Karate Kid, mettait en scène Jaden Smith dans le rôle d’un jeune garçon, Dre Parker, qui déménage en Chine avec sa mère et subit constamment les brimades de ses camarades de classe. Cependant, Dre apprend bientôt l’art du kung-fu de Mr. Han, un humble homme d’entretien qui se trouve également être un maître en arts martiaux.

Une fusion des univers

Il a été établi que la série originale et le reboot de 2010 se déroulent dans la même continuité. Il sera donc intéressant de voir comment ils se connectent. Espérons que Karate Kid : Legends parvienne à unir les deux univers de manière significative.

Reprenant le flambeau de Macchio, Smith, et Hilary Swank (qui a joué Julie Pearce dans The Next Karate Kid largement ignoré) est Ben Wang en tant que Li Fong. Wang a déjà fait sensation dans la série Disney+, American Born Chinese. Cependant, ce sont ses multiples talents qui ont vraiment attiré l’attention du réalisateur de Legends, Jonathan Entwistle. « Il était très important que nous ayons quelqu’un qui puisse parler mandarin, qui puisse faire des arts martiaux, et qui soit aussi un acteur formidable. Ces trois choses sont vraiment très difficiles à trouver », a-t-il déclaré.

Pour Wang, jouer le personnage principal d’une franchise bien-aimée est un rêve devenu réalité. Karate Kid : Legends sortira le 30 mai 2025.