Le Tour du monde en quatre-vingts jours : le pire flop de Disney avec Jackie Chan

En 2004, Disney subissait l'un de ses plus grands revers au box-office avec Le Tour du monde en quatre-vingts jours, un film qui a coûté cher et n’a pas réussi à convaincre les spectateurs.

Tl;dr Le Tour du monde en quatre-vingts jours a été un flop financier majeur pour Disney, avec une perte de 119 millions de dollars.

Les choix créatifs, comme la transformation du personnage de Phileas Fogg, ont déstabilisé l’histoire et déçu le public.

L’abondance de cameos célèbres n’a pas amélioré le film, qui a reçu des critiques largement négatives.

Un budget impressionnant, des résultats décevants

Réalisé par Frank Coraci, Le Tour du monde en quatre-vingts jours avait tout pour être un succès. Avec un budget de 110 millions de dollars, un casting incluant Jackie Chan et Steve Coogan, et une aventure basée sur le célèbre roman de Jules Verne, le film semblait prometteur. Cependant, malgré un gros investissement, il n’a rapporté que 72 millions de dollars dans le monde, générant ainsi une perte nette d’environ 119 millions de dollars selon les méthodes de comptabilité hollywoodiennes. Ce flop financier est devenu l’un des plus notables de Disney, prouvant que même un gros budget et des acteurs populaires ne garantissent pas toujours le succès.

Un ton maladroit et des choix de personnages décevants

Une des raisons principales de l’échec du film Le Tour du monde en quatre-vingts jours réside dans ses choix créatifs, notamment le traitement de Phileas Fogg. Plutôt que de conserver le personnage froid et méthodique du roman, il est devenu un homme maladroit et clownesque. Ce changement a déstabilisé l’équilibre du film, altérant le ton original de l’histoire. Le public, qui attendait une aventure intellectuelle et précise, s’est retrouvé face à une comédie plus légère, ce qui a contribué à l’indifférence générale. L’alchimie entre les personnages, notamment entre Phileas Fogg et Passepartout, manquait de profondeur, réduisant l’impact du récit.

Une accumulation de cameos sans réel impact

Le Tour du monde en quatre-vingts jours a également été noyé sous une série de cameos de célébrités, qui ont alourdi l’intrigue sans y apporter de véritable valeur ajoutée. Des acteurs comme Kathy Bates, John Cleese et Rob Schneider sont apparus dans des rôles secondaires qui n’ont eu qu’un effet marginal sur le développement de l’histoire. Ces apparitions ont gonflé le budget et contribué à donner au film un ton chaotique, en plus de diluer l’attention du spectateur. Au lieu de renforcer l’intrigue, ces cameos ont nui à la cohérence de l’histoire et ne l’ont pas aidée à se démarquer positivement.

Des critiques désastreuses et un échec au box-office

La réception critique du film a été tout aussi négative. Avec seulement 32% de critiques positives sur Rotten Tomatoes, Le Tour du monde en quatre-vingts jours a été largement rejeté par les critiques. Les spectateurs ont estimé que le film était trop léger, manquant d’aventure et d’intellectualisme, et trop axé sur des gags comiques qui n’étaient pas à la hauteur. Cette réception froide a été renforcée par des nominations aux Razzie Awards, où Arnold Schwarzenegger a été nommé « pire acteur secondaire ». Cet échec retentissant est resté dans les annales comme l’un des plus gros flops de Disney, prouvant que même les projets les plus ambitieux peuvent échouer malgré des ressources massives.