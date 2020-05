Iron Man VR : l’expérience en réalité virtuelle avec le héros de Marvel est gold

Le développement d'Iron Man VR par le studio indépendant Camouflaj est officiellement terminé.

Malgré le confinement et le télétravail en raison du coronavirus, les développeurs de Camouflaj célèbrent la fin du développement d’un jeu sous licence commandé par Sony et Marvel Games : “Après des années de travail acharné, nous sommes fiers d’annoncer que Iron Man VR est enfin prêt à être commercialisé ! Nous avons hâte que tout le monde s’habille en Tony Stark avec son armure métallique lorsque le jeu sortira en exclusivité sur le PlayStation VR dès le 3 juillet prochain.”

Souvent discret sur les réseaux sociaux, Hermen Hulst, le boss des PlayStation Worldwide Studios de Sony Interactive Entertainment, n’a pas hésité à féliciter le studio à l’origine de République, ce qui a fait réagir Ryan Payton (ancien réalisateur de Halo 4 chez Bungie et producteur de Metal Gear Solid 4 chez Konami avec la team Kojima), le fondateur de Camouflaj : “Que Dieu te bénisse, Hermen ! J’espère que nous te rendrons fiers.”

Iron Man VR à l’ambition d’être “le meilleur jeu PlayStation VR de tous les temps”

Ryan Darcey, game designer chez Camouflaj, assure que Iron Man VR a été développé comme un projet ultra ambitieux : “On voulait offrir un jeu complet, et pas seulement une expérience ou un avant-goût de quelque chose de plus grand. Avec la démo, on voulait montrer une sorte d’avant-goût, car le jeu n’a pas seulement à offrir des séquences de vol et de shoot. Voler comme Iron Man, ça peut être assez intense par moment. Donc on veut s’assurer de donner des pauses aux joueurs et aussi donner la possibilité d’explorer Tony en tant que personnage à travers les cinématiques. Une fois qu’un titre est globalement terminé, on peut prendre du recul et le regarder depuis un angle plus technique. Et depuis l’envoi de la démo à Sony, on a fait pas mal d’améliorations. Ca va être impossible de totalement enlever les temps de chargement. Mais on fait ce qu’on peut pour optimiser le jeu et le rendre plus vif.”