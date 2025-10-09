iOS 26.1 : des détails qui changent le quotidien sur iPhone

Alarmes, minuteries et interface gagnent en clarté et ergonomie avec cette mise à jour d'iOS 26.

Tl;dr iOS 26.1 modifie le fonctionnement des alarmes : il faut désormais glisser pour les désactiver, afin de limiter les erreurs matinales.

L’interface reçoit des ajustements visuels et le support linguistique d’Apple Intelligence et Live Translate est étendu.

Les améliorations de Siri sont encore attendues, et certaines fonctionnalités majeures ne seront disponibles qu’en 2026.

Alarme sur iPhone : Apple revoit la recette

Il arrive à tout le monde de confondre, au réveil, le bouton « Snooze » et l’option d’arrêt complet de l’alarme. L’équipe d’Apple semble avoir pris ce problème à bras-le-corps avec la mise à jour iOS 26.1 bêta. Désormais, pour mettre fin à une alarme, il faudra effectuer un glissement du doigt sur l’écran plutôt qu’un simple appui — un détail qui change tout lorsque la vigilance n’est pas encore au rendez-vous. Cette nouvelle action vise à limiter les erreurs de manipulation matinales, en rendant plus difficile l’arrêt involontaire du réveil.

Les boutons dédiés à la fonction « snooze » et au nouvel interrupteur ont été agrandis par rapport à leur version dans iOS 18. Cela contribue non seulement à préserver une esthétique harmonieuse — la fameuse « Liquid Glass design language » chère à Apple — mais aussi à diminuer les risques d’appuyer sur le mauvais bouton. Ce changement ne concerne d’ailleurs pas que les alarmes, puisqu’il s’applique aussi aux minuteries.

Des nouveautés visuelles et linguistiques discrètes mais notables

La version beta n’apporte pas une révolution majeure côté fonctionnalités. Néanmoins, plusieurs ajustements esthétiques marquent l’interface : l’application Téléphone arbore désormais une allure revue pour mieux coller aux codes graphiques actuels d’Apple, tandis que la barre de navigation dans les vidéos de l’application Photos prend une forme ovale inédite.

Par ailleurs, la compatibilité de Apple Intelligence s’étend désormais à huit langues supplémentaires. Ceux qui apprécient l’outil Live Translate dans leurs AirPods remarqueront également l’arrivée de cinq langues en plus, notamment le chinois, le japonais et le coréen.

Siri reste en retrait… pour le moment

Malgré ces ajouts pratiques et esthétiques, certaines attentes majeures devront encore patienter. Les avancées promises pour Siri, telles que la prise en compte du contexte personnel ou des interactions directes avec les applications, ne sont pas prévues avant 2026 selon Apple. De quoi décevoir ceux qui espéraient voir leur assistant vocal franchir un nouveau cap dès cette année.

Bêta publique : mode d’emploi et précautions essentielles

Pour les curieux souhaitant tester sans attendre cette nouvelle mouture d’iOS, il faudra s’inscrire via la page officielle dédiée aux logiciels bêta d’Apple. L’installation se fait ensuite depuis les paramètres de l’iPhone compatible. Toutefois, rappelons-le : il est vivement conseillé de sauvegarder son appareil avant toute expérimentation. Logiciels instables obligent.

En résumé, voici les principaux changements attendus sur iPhone avec iOS 26.1 :

Nouveau geste pour désactiver alarmes et minuteries .

. Ajustements visuels dans Téléphone et Photos .

. Soutien linguistique accru pour Apple Intelligence et AirPods Live Translate.

Même si cette mise à jour ne bouleverse pas tout, elle affine discrètement mais sûrement l’expérience utilisateur au quotidien sur iPhone.