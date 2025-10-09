Apple corrige le bug Apple Intelligence sur iPhone 17

Les modèles iPhone 17, Air, Pro et Pro Max peuvent désormais utiliser normalement la fonctionnalité Apple Intelligence.

Tl;dr Le lancement des iPhone 17 a été marqué par un bug bloquant l’activation ou le téléchargement d’Apple Intelligence sur certains modèles.

Les modèles concernés incluent l’iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max.

Un correctif côté serveur a été déployé, rétablissant l’accès à la fonctionnalité pour la plupart des utilisateurs.

Un lancement bousculé par les problèmes

À peine commercialisée, la nouvelle famille d’iPhone 17 fait déjà parler d’elle… et pas uniquement pour ses innovations. Depuis les premiers jours, une série de problèmes techniques vient perturber l’arrivée du fleuron d’Apple. Entre difficultés à accéder à la fonction Apple Intelligence, traces disgracieuses sur certaines finitions ou encore dysfonctionnements du réseau, l’expérience s’avère inégale pour de nombreux utilisateurs.

L’étrange bug de l’Apple Intelligence

C’est sans doute le souci le plus commenté depuis la sortie : un bug bloquait, pour certains propriétaires, le téléchargement ou l’activation du nouvel assistant Apple Intelligence. Les modèles concernés ? Les iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Malgré quelques solutions partagées en ligne, aucune déclaration officielle n’a été émise par la marque à la pomme. Toutefois, tout semble rentré dans l’ordre. Selon Aaron Perris, contributeur chez MacRumors, un correctif côté serveur aurait été discrètement déployé. Si vous possédiez un des appareils impactés, il suffira de vérifier dans les réglages (« Réglages > Apple Intelligence ») si la fonctionnalité est désormais accessible. Et pour ceux peu convaincus par l’intelligence artificielle, il reste possible de désactiver cette option à tout moment.

L’accumulation des désagréments techniques

Malgré ce premier correctif, la liste des couacs ne s’arrête pas là. Les retours d’utilisateurs mentionnent :

« Scratchgate » : des traces apparaissant facilement sur les finitions sombres (notamment sur le coloris Cosmic Orange), parfois dues aux supports MagSafe.

des traces apparaissant facilement sur les finitions sombres (notamment sur le coloris Cosmic Orange), parfois dues aux supports MagSafe. Bugs réseau : des coupures aléatoires pendant les appels ou des passages imprévus d’un réseau cellulaire à un autre.

des coupures aléatoires pendant les appels ou des passages imprévus d’un réseau cellulaire à un autre. Anomalies photo : insertion inexpliquée de carrés noirs ou traits blancs sur certains clichés lorsque l’appareil est exposé à certains éclairages LED.

Sur ces deux derniers points, Apple promet une mise à jour corrective prochaine. L’entreprise affirme avoir identifié les causes du bug caméra et travaille à une solution logicielle pour rétablir une expérience normale.

Bilan mitigé pour un produit phare

On retiendra que si le problème initial lié à Apple Intelligence a été rapidement traité – signe que le géant californien veille au grain –, le lancement n’a rien eu d’un long fleuve tranquille. Une situation qui interroge : comment expliquer autant de couacs lors du lancement d’un produit aussi attendu ? Reste à voir si les prochaines mises à jour suffiront à rassurer les utilisateurs exigeants et amateurs de nouveautés signées Apple.