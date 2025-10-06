Beats relance les Fit Pro sous le nom Powerbeats Fit

Les écouteurs Fit Pro de Beats changent de nom pour devenir les Powerbeats Fit. Cette évolution s’accompagne de quelques nouveautés, notamment des améliorations techniques et des ajustements de design, destinés à renforcer leur position sur le marché des accessoires audio sportifs.

Tl;dr Les Powerbeats Fit élargissent la gamme Beats avec un design inspiré des Fit Pro, mais plus abordable et pensé pour un confort longue durée.

Ils conservent les fonctions clés comme la puce H1, la réduction active du bruit et l’audio spatial, tout en sacrifiant le capteur cardiaque pour réduire le prix.

Les Powerbeats Fit visent à séduire les sportifs et mélomanes à la recherche d’un bon compromis entre performance, style et budget.

Nouveaux venus dans la famille Powerbeats

L’arrivée des Powerbeats Fit marque un tournant pour la gamme d’écouteurs de Beats. Ce nouveau modèle reprend l’essence des Beats Fit Pro, tout en s’offrant une refonte discrète et un positionnement tarifaire plus accessible. En dévoilant ce produit, la filiale d’Apple entend séduire un public soucieux de qualité audio sans pour autant exploser son budget.

Design revisité et choix variés

Impossible de ne pas remarquer le soin apporté au design : les ailettes redessinées promettent à la fois maintien optimal et confort prolongé. Disponibles en quatre couleurs — Jet Black, Gravel Gray, Spark Orange et Power Pink — ces écouteurs affichent également une compacité accrue du boîtier de recharge. Oliver Schusser, vice-président chez Apple Music, Sports and Beats, résume ainsi la philosophie de ce lancement : « Powerbeats Fit combine le meilleur des Beats Fit Pro avec un confort, une durabilité et une portabilité supérieurs ; il s’agit d’un ajout mérité à la famille Powerbeats. »

Fonctionnalités essentielles et quelques concessions

Côté fonctionnalités, voici les principales caractéristiques mises en avant par Beats pour séduire aussi bien les utilisateurs iOS qu’Android :

Puce Apple H1 pour l’appairage instantané et l’intégration Siri.

Réduction active du bruit (ANC), mode Transparence et égaliseur adaptatif.

Batterie jusqu’à 30 heures avec le boîtier de recharge ; 7 heures par écouteur.

Résistance IPX4 à la sueur et à l’eau.

Audio spatial personnalisé, quatre tailles d’embouts disponibles.

Cependant, certains compromis sont à noter : exit le capteur de fréquence cardiaque présent sur le modèle Pro 2.

Prix compétitif face à la concurrence interne

Affichés à 199,99 dollars sur Apple.com, les Powerbeats Fit reprennent le tarif initial des Beats Fit Pro — désormais souvent soldés autour de 100 dollars. À titre de comparaison, les Powerbeats Pro 2 restent quant à eux plus onéreux avec un prix plancher fixé à 249,99 dollars. Reste à voir si cette nouvelle itération saura convaincre les amateurs exigeants dans un marché toujours plus concurrentiel.