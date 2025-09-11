Beats préparerait le lancement cet automne d’écouteurs Fit Powerbeats plus abordables

Avec les Powerbeats Fit, Beats prévoit de combiner élégance, performances et fonctionnalités adaptées à l’activité physique.

Tl;dr Les Powerbeats Fit, successeurs des Beats Fit Pro, seront commercialisés en quatre coloris et misent sur un design sportif et affirmé.

Ils offrent connectivité H1, réduction de bruit, audio spatial et jusqu’à 30 h d’autonomie, mais sans capteur cardiaque pour rester accessibles.

Leur sortie est prévue le 30 septembre 2025 à 229,95 euros, ciblant à la fois sportifs et mélomanes.

Un nouveau chapitre pour Beats

Une série de fuites vient bousculer le secret autour des prochains Powerbeats Fit, censés succéder aux Beats Fit Pro. C’est le leaker bien connu Evan Blass qui a déclenché la vague en publiant plusieurs images très détaillées des nouveaux écouteurs et de leurs boîtiers. Quatre coloris seraient au programme : Spark Orange, Gravel Gray, Jet Black et Power Pink — une palette qui rappelle la volonté de la marque d’affirmer son identité visuelle.

Des spécificités techniques alléchantes mais ciblées

Si l’on se penche sur la fiche technique partagée par Evan Blass, les nouveaux modèles de Beats misent clairement sur un usage sportif et quotidien. On retrouve ainsi :

Ailes d’ajustement universelles pour maintien optimal durant l’activité physique ;

Puce Apple H1 pour connectivité fluide ;

Réduction active du bruit et mode transparence ;

Résistance IPX4 à la sueur et à l’eau ;

Jusqu’à 30 heures d’autonomie totale, soit sept heures par écouteur ;

Audio spatial personnalisé, égaliseur adaptatif et quatre tailles d’embouts.

Quelques concessions sont néanmoins à prévoir, car selon les indiscrétions, ce modèle s’annonce comme une version plus accessible des Powerbeats Pro 2. L’absence du capteur de fréquence cardiaque serait ainsi à noter, marquant une frontière claire avec le haut de gamme.

Le site français Dealabs, souvent bien informé, avance que la sortie officielle des Powerbeats Fit interviendrait le 30 septembre 2025. Le tarif évoqué s’élèverait à 229,95 euros en Europe, un positionnement proche du lancement des précédents Beats Fit Pro. Ceux qui guettaient un modèle moins onéreux que les Powerbeats Pro 2 devraient donc y trouver leur compte — surtout que ces nouveaux écouteurs visent manifestement à harmoniser la gamme sous l’appellation « Powerbeats ».

Apple vise sportifs et mélomanes

Pour mémoire, les premiers indices publics sur ces écouteurs étaient apparus il y a environ un mois dans une publicité rassemblant plusieurs joueurs de la NFL tels que Justin Jefferson, Saquon Barkley et Jaden Daniels. Un clin d’œil furtif dans l’oreille des sportifs annonçait déjà un lancement automnal. Avec ces fuites massives, peu de mystères subsistent désormais autour des ambitions d’Apple : séduire sportifs comme mélomanes avec un produit taillé pour durer… et se démarquer visuellement.