inZOI voit son accès anticipé de nouveau confirmé pour fin 2024

L'éditeur sud-coréen Krafton a annoncé qu'inZOI, un concurrent direct de The Sims, sera lancé en accès anticipé d’ici la fin de l’année. Avec un mélange de simulation sociale et de créativité, inZOI pourrait bien redéfinir le genre.

Les joueurs auront la possibilité de façonner leur univers et de vivre des récits uniques.

Krafton prévoit d’enrichir régulièrement inZOI avec des contenus inédits et des nouvelles fonctionnalités.

Une liberté créative totale pour les joueurs

inZOI ambitionne de repousser les limites de la simulation de vie en accordant aux joueurs un contrôle divin sur leur univers virtuel. Contrairement à The Sims, où les interactions suivent des lignes directrices relativement rigides, inZOI permet de remodeler le monde entier, depuis les personnages jusqu’aux environnements. Les joueurs peuvent créer et vivre des histoires multiples, variant selon leurs désirs. Cette personnalisation extrême a rapidement captivé l’attention des fans de The Sims, dont certains envisagent de faire définitivement la transition vers inZOI.

Un projet colossal pour les 20 prochaines années

Hyungjun Kim, directeur du jeu, a annoncé que Krafton soutiendrait inZOI pendant deux décennies. Ce projet ambitieux repose sur l’idée de créer des villes inspirées de cultures réelles et de permettre aux joueurs d’explorer différents modes de vie. Chaque ville offrira une expérience unique, de sorte que inZOI proposera constamment de nouvelles aventures à ses joueurs. En outre, Hyungjun Kim souhaite intégrer d’autres jeux au sein d’inZOI, donnant naissance à une plateforme de création sans limites où chaque joueur pourrait créer son propre univers.

Un engouement autour de la création de personnages

En août 2023, Krafton a publié un aperçu de inZOI via son créateur de personnages. Cette fonctionnalité a permis aux fans de s’essayer à la création de personnages issus de la pop culture ou de la vie réelle, tels que Taylor Swift ou Harry Potter. La communauté a immédiatement réagi avec enthousiasme, prouvant que les outils de création d’inZOI offrent des possibilités infinies et un niveau de détail impressionnant. Cela a permis au jeu de séduire de nombreux créateurs de contenu, renforçant ainsi l’attente avant sa sortie complète.

Krafton veut conquérir le marché PC et console avec inZOI

En plus d’une sortie sur PC, une version console est également en préparation, élargissant encore l’audience potentielle du jeu. Cette stratégie démontre que Krafton ne se limite pas aux simulations de vie traditionnelles. inZOI vise à offrir une expérience qui transcende les plateformes, renforçant l’idée qu’il pourrait devenir un jeu phare pour toute une génération de joueurs. Avec des fonctionnalités variées et un support à long terme, il semble bien parti pour attirer une communauté dédiée.