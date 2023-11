inZOI, une simulation de vie ultra-réaliste qui s’inspire de la société coréenne

Krafton veut concurrencer les Sims d'Electronic Arts et Life by You de Paradox Interactive avec inZOI.

Dans inZOI de Krafton, les joueurs ne se contentent pas de simuler un monde virtuel, ils ont le pouvoir de façonner la vie qu’ils envisagent, inaugurant ainsi une nouvelle ère d’interaction et de créativité dans le domaine de la simulation de vie. Si la société coréenne est le modèle principal du monde urbain réaliste d’inZOI, l’équipe de développement assure d’ores et déjà que d’autres villes et cultures seront présentes dans cette nouvelle licence.

Du gameplay pour inZOI

La démo présentée lors de l’événement G-Star, un salon annuel consacré à l’industrie vidéoludique et organisé par la Korea Association of Game Industry et la Busan IT Promotion Agency, fait découvrir en avant-première l’outil de création de personnages, le mode de construction et le mode directeur innovant, qui permet aux joueurs de modifier la ville du jeu, d’ajuster les conditions météorologiques et bien plus encore. L’utilisation par inZOI du moteur Unreal Engine 5 d’Epic Games laisse penser que Krafton a l’ambition d’offrir une expérience de simulation visuellement époustouflante et immersive.

L’aménagement intérieur se trouve d’ailleurs être un exemple convaincant de la profondeur d’inZOI. Au-delà de l’annonce du jeu qui se veut être un véritable concurrent des Sims, la présentation d’inZOI par Krafton durant le G-Star a été l’occasion de souligner l’évolution du paysage des jeux dans le domaine de la simulation de vie. inZOI invite les joueurs à forger et à diriger leurs propres histoires, en insistant sur les possibilités illimitées qu’offre son royaume virtuel.