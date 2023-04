Migaloo : le métavers de Krafton pour les créateurs

Krafton présente Migaloo comme un métavers où les créateurs pourront créer et vendre des œuvres en passant par les NFT et la blockchain afin de garantir la transparence des transactions et des règlements.

Annoncé l’année dernière, le partenariat entre Krafton et Naver Z évolue avec la création d’une co-entreprise (investissement de 36,8 millions de dollars) pour exploiter Migaloo, un métavers doté d’un système “Create-to-Earn”. Encore sans nom pour le moment, cette nouvelle entité basée en Amérique du Nord a l’ambition de créer une synergie en combinant l’expérience de Krafton dans le développement de productions AAA tels que PUBG : Battlegrounds avec l’expertise de Naver Z dans l’exploitation monde virtuel Zepeto. A noter que Krafton et Naver Z détiennent respectivement 85% et 15% des parts de cette nouvelle structure. Avec Migaloo, l’un développera des outils de sandbox et des systèmes de blockchain pour les créateurs, tandis que l’autre se concentrera sur la planification des services et l’acquisition de partenariats.

Krafton veut s’imposer sur le marché du métavers avec Migaloo

Henry Hyung-chul Park, chef du projet Migaloo de Krafton, a indiqué dans un communiqué de presse que l’équipe inter-entreprises avait déjà mis au point un service de base et un modèle de métavers, et qu’elle était en train d’établir cette collaboration d’entreprises. Chang-wook Kim, PDG de Naver Z, a ajouté que Migaloo sera une nouvelle plateforme métavers où les créateurs pourront être incités et inventifs par un écosystème basé sur les NFT.