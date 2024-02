Après deux décennies, Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem de Toei Animation est toujours considéré comme l'un des films d'animation les plus expérimentaux, en grande partie grâce à la contribution de Daft Punk.

Tl;dr Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem est une œuvre d’animation unique.

Une collaboration internationale pour Daft Punk avec Toei Animation et Leiji Matsumoto.

Interstella 5555 a contribué à populariser l’animation japonaise au début des années 2000.

Le film a démontré que musique et animation peuvent dépasser les frontières créatives.

Interstella 5555 : un joyau d’animation

Interstella 5555 : The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem reste une entrée unique dans l’histoire de l’animation. Ce film est l’un des récits spatiaux épiques de Leiji Matsumoto. Il est aussi le fruit d’une collaboration internationale précoce lors de la résurgence moderne de l’anime. Sa singularité est renforcée par la bande sonore de Daft Punk, aujourd’hui à la retraite.

Un impact durable dans le monde de l’animation

Ce n’est pas une hyperbole de dire que les extraits de ce film ont contribué à faire entrer l’anime dans la culture populaire au début des années 2000. Mais au-delà de cela, Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem est un film divertissant et expérimental qui fait de l’album Discovery de Daft Punk son cœur.

Un film unique en son genre

Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem est à la fois un “musical” sans script et une collaboration internationale révolutionnaire. Le film suit un groupe d’extraterrestres qui est enlevé et manipulé par un mystérieux manager de musique surnaturel. Tout l’anime est synchronisé avec les chansons de l’album Discovery, créant une expérience unique qui ressemble à une histoire racontée à travers une série de clips musicaux.

Une collaboration de haut niveau

L’existence de Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem a été rendue possible grâce à l’admiration de Daft Punk pour le travail de Leiji Matsumoto. Cela les a encouragés à collaborer avec Toei Animation et Leiji Matsumoto, qui a joué un rôle de supervision pour le film. Le style artistique caractéristique de Leiji Matsumoto se retrouve dans les personnages, et les motifs et thèmes de science-fiction et de sacrifice sont familiers à ceux qui connaissent des classiques comme Captain Harlock et Galaxy Express 999.