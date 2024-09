Intel dévoile une nouvelle solution pour les problèmes de tension de son CPU

Les problèmes de tension du processeur affectent les processeurs Core de 13e et 14e génération. Cela pourrait-il avoir un impact sur les performances de votre ordinateur ?

Tl;dr Intel identifie quatre scénarios causant des problèmes de stabilité de tension sur ses processeurs Core 13ème et 14ème générations.

Les microcodes ont envoyé des demandes de tension incorrectes aux processeurs.

Intel a publié plusieurs mises à jour de microcodes pour résoudre ces problèmes.

Ces instabilités entraînent des pannes d’ordinateurs ; Intel a prolongé les garanties de deux ans.

Des défaillances sur les processeurs Intel Core : explications

Intel, le géant mondial des semi-conducteurs, a récemment découvert que quatre scénarios distincts pourraient provoquer des instabilités de tension sur ses processeurs Core de 13ᵉ et 14ᵉ générations. Ces problèmes, qui ont commencé à se manifester en 2022, ont été identifiés comme étant causés par une tension de fonctionnement élevée.

La racine du mal

La société a expliqué que les algorithmes de microcodes, qui sont des ensembles d’instructions au niveau du matériel, envoyaient des demandes de tension incorrectes à ses processeurs. Le premier scénario identifié par Intel concerne les réglages de distribution d’énergie de la carte mère qui dépassent ses recommandations de puissance. Le deuxième scénario implique un algorithme de microcode permettant à ses processeurs de fonctionner à des états de performance plus élevés, même à des températures élevées.

Des correctifs en cours

Intel a déjà publié un correctif de microcode pour ce deuxième scénario en juin dernier. Le troisième scénario concerne un autre algorithme de microcode demandant des tensions élevées à une fréquence et une durée susceptibles de déclencher le problème. Là encore, Intel avait publié un correctif en août.

Le dernier correctif de microcode qu’Intel a publié, nommé 0x12B, aborde le quatrième scénario. Il semblerait que les processeurs puissent faire des demandes de tension de cœur élevées pendant une activité légère ou lorsque l’ordinateur est en veille.

Conséquences et mesures prises

Ces problèmes de stabilité de tension ont provoqué des plantages et des défaillances complètes d’ordinateurs. Intel a prévenu que l’installation des correctifs qu’elle a publiés ne résoudra pas les problèmes sur les PC déjà affectés. Suite à cette annonce, la société a étendu les garanties de ses processeurs de deux ans, permettant ainsi aux clients de les faire remplacer. Cette décision est d’autant plus bienvenue que même les PC qui fonctionnent correctement au début peuvent présenter des problèmes et finir par rendre l’âme.