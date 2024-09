Performances impressionnantes pour l’autonomie de la batterie avec Intel Lunar Lake

Le fait de plonger dans le Lac Lunaire peut être une expérience vraiment unique. Cette découverte pourrait révolutionner notre compréhension de l'univers. N'est-ce pas fascinant de penser à ce que nous pourrions encore découvrir?

Tl;dr Intel est sur le point de dévoiler sa nouvelle puce Lunar Lake.

Les derniers tests montrent des performances graphiques et une autonomie de batterie améliorées.

Les machines utilisant la nouvelle puce doivent respecter certaines spécifications pour être qualifiées de PC CoPilot+.

Les puces Lunar Lake sont basées sur l’architecture x86, contrairement à celles de Qualcomm et d’Apple.

Derrière les rumeurs de rachat d’Intel par Qualcomm, le monde technologique attend avec impatience de voir comment les nouvelles puces Lunar Lake d’Intel se comporteront à l’épreuve de la réalité. Ces puces, dernier cri de la série Intel Core Ultra 200V, ont beaucoup à prouver face aux nouvelles puces Snapdragon X Elite et Snapdragon X Plus de Qualcomm, qui équipent les PC Windows CoPilot+ en concurrence avec les puces M-series d’Apple dans les meilleurs MacBooks.

Les premiers tests en laboratoire

Jusqu’à présent, nous n’avions pas pu évaluer précisément les performances d’Intel en raison d’un manque de tests. Cependant, après avoir soumis plusieurs ordinateurs portables équipés d’Intel Core Ultra à nos laboratoires de benchmarking, nous avons pu obtenir une image réaliste de leurs performances. Il semblerait que les performances générales soient comparables à celles des versions précédentes, avec toutefois une nette amélioration des performances graphiques et de l’autonomie de la batterie. Cette dernière est due à la possibilité d’obtenir les mêmes performances générales à une puissance inférieure.

Comparaison des performances

Nous avons testé les nouveaux Intel Ultra Core 7 258V et Intel Core Ultra 9 288V dans un Dell XPS 13 et un Asus Zenbook S 14 respectivement. Ces machines ont été comparées à leurs deux prédécesseurs, l’Intel Ultra Core 7 155H et l’Intel Core 9 185H, lors de tests de performance individuels, multicœurs et graphiques. En matière de performance individuelle et graphique, les gains étaient là, mais les deux puces n’ont pas réussi à améliorer les résultats multicœurs par rapport à la génération précédente. Cependant, l’autonomie de la batterie a presque doublé, renforçant l’idée que ces puces sont les plus écoénergétiques jamais produites par Intel.

Avant d’acheter un ordinateur portable Intel Lunar Lake

Il est important de noter que ces tests ne sont que les premiers que nous avons pu effectuer avec ces nouvelles puces. Avec le temps, nous testerons davantage d’ordinateurs portables utilisant ces nouveaux processeurs pour obtenir une image plus complète de leur performance par rapport aux puces de Qualcomm et d’Apple. Pour être qualifiées de PC CoPilot+, les machines doivent être équipées de ces nouvelles puces Intel Core Ultra 200V, d’au moins 16 GB de RAM, de 256 GB de stockage flash et d’une unité de traitement neural (NPU) intégrée. Pour ceux qui sont intéressés par les jeux vidéo, il est à noter que les puces Lunar Lake contiennent le chipset graphique intégré Intel Arc. Enfin, ces puces sont construites sur l’architecture x86, ce qui les différencie des puces basées sur l’architecture Arm produites par Qualcomm et Apple.

Restez à l’écoute pour plus d’informations sur les nouvelles puces Lunar Lake d’Intel. Notre équipe s’efforce de vous apporter les dernières nouvelles et critiques dès que nous mettons la main sur ces appareils.