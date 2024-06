Instagram suggèrerait des Reels à caractère sexuel à des adolescents de 13 ans

Selon The Wall Street Journal, les adolescents n'ont même pas besoin de chercher des Reels osés au préalable. Mais comment la plateforme assure-t-elle la protection de ces jeunes utilisateurs ?

Tl;dr Instagram est accusé de recommander du contenu sexuel à des adolescents.

Les tests ont été effectués avec des comptes définis sur 13 ans.

TikTok et Snapchat n’ont pas présenté de résultats similaires lors des tests.

Meta reconnaît le problème et travaille à réduire ces contenus.

Instagram sous le feu des critiques

Une enquête récente menée par le Wall Street Journal et la professeure Laura Edelson de l’Université Northeastern a révélé des allégations inquiétantes concernant la plateforme Instagram. Selon le rapport, l’application serait susceptible de recommander du contenu sexuellement explicite à ses utilisateurs aussi jeunes que 13 ans.

Des tests révélateurs

Ces conclusions alarmantes ont émergé suite à la création de comptes test, tous déclarés pour des utilisateurs de 13 ans. À peine trois minutes après la création de ces comptes, des “Reels” à caractère sexuel étaient proposés. Le contenu proposé devenait de plus en plus explicite à mesure que les utilisateurs passaient du temps sur la plateforme, exposant ainsi les adolescents à des contenus potentiellement inappropriés et indésirables.

TikTok et Snapchat plus prudents

Il est important de noter que des tests similaires ont été effectués sur TikTok et Snapchat, sans aboutir à des résultats similaires. Ces plateformes n’ont pas recommandé de vidéos à caractère sexuel aux comptes d’adolescents créés pour l’expérimentation.

Face à ces allégations, la compagnie mère d’Instagram, Meta, a réagi. Tout en soulignant que l’expérience de test menée ne reflétait pas l’utilisation réelle d’Instagram par les adolescents, le porte-parole de l’entreprise, Andy Stone, a déclaré que la société “a mis en place des mesures pour réduire davantage le volume de contenu sensible que les adolescents pourraient voir sur Instagram”. Il a ajouté que cette question a été significativement adressée ces derniers mois.