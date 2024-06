Des avatars IA de TikTok basés sur des personnes réelles, inquiétants de réalisme !

L'entreprise se sert des avatars pour aider les créateurs et les marques à commercialiser leurs produits.

Tl;dr TikTok a créé des personnages AI pour faciliter la publicité.

On propose des avatars standards et personnalisés.

Les avatars peuvent être adaptés à différentes langues.

De sérieux doutes subsistent sur le réalisme des avatars.

Le nouvel outil de TikTok : des avatars numériques

TikTok, la populaire plateforme de partage de vidéos, renforce son arsenal technologique avec l’introduction d’avatars numériques créés par intelligence artificielle (IA). Cette initiative, d’abord révélée en avril par le site The Information, vise à offrir un nouvel outil de promotion pour les annonceurs sur la plateforme.

Facilité de création et “sensation humaine”

Selon TikTok, ces personnages IA ont pour but de faciliter la création de contenu de marque, tout en conservant une “sensation humaine”, sans les contraintes de temps et les ressources nécessaires à la production d’une publicité traditionnelle. Deux types d’avatars sont proposés : des avatars standards basés sur des acteurs payants, et des personnages personnalisés basés sur des créateurs existants ou des représentants de marques.

Diversité linguistique et potentiel de portée

Ces avatars peuvent être personnalisés pour parler différentes langues, adaptant ainsi le contenu à l’audience visée. Pour TikTok, cette nouvelle fonctionnalité démontre comment l’IA générative peut aider les créateurs à atteindre un public encore plus large sur sa plateforme, tout en générant potentiellement plus de revenus publicitaires.

Des réserves sur le réalisme des avatars

Pourtant, malgré ces ambitions, certains doutes subsistent quant au réalisme des avatars. Par exemple, l’avatar d’Adrienne Lahens, une responsable de TikTok à qui l’avatar est censé ressembler, présente des mouvements et une voix qui tranchent avec la “sensation humaine” recherchée. La même réserve est exprimée concernant l’avatar d’O’Neil Thomas, un créateur de contenu sur TikTok.

Des efforts restent donc à fournir pour que ces avatars, toutefois novateurs, atteignent le niveau de réalisme souhaité.