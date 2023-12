Instagram propose désormais des arrière-plans générés par IA pour les Stories

L'outil, nommé Backdrop, est désormais accessible pour les utilisateurs situés aux États-Unis. Intriguant n'est-ce pas, voulez-vous en savoir plus sur son fonctionnement ?

Tl;dr Instagram introduit un outil d’IA génératif nommé “backdrop”.

Cet outil permet de créer une nouvelle image en arrière-plan.

Il est possible de décrire le décor que l’on souhaite générer.

L’outil “backdrop” est actuellement uniquement disponible pour les utilisateurs américains.

Au cœur de l’intelligence artificielle

Dans ce vaste monde numérique, les avancées de l’intelligence artificielle se succèdent sans répit. Dernièrement, c’est Instagram qui a attiré notre attention avec son nouveau joujou technologique.

Backdrop : la nouvelle fonctionnalité d’Instagram

Instagram, le géant des réseaux sociaux, vient de dévoiler un nouvel outil parfaitement attrayant : backdrop. Propulsée par l’intelligence artificielle générative, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de générer une toute nouvelle image dans l’arrière-plan de leurs stories.

Cet outil se manifeste une fois que vous téléchargez ou capturez du contenu pour votre story. Il se trouve aux côtés des autres icônes existantes en haut de votre écran, comme le texte et la musique, et est représenté par l’image d’une personne avec un cadre rectangulaire derrière elle. Pour l’utiliser, il vous suffira de cliquer sur cette icône et l’arrière-plan de l’image deviendra quadrillé, à l’instar des éditeurs d’images comme Photoshop. Une boîte de texte apparaîtra alors, vous invitant à “décrire l’arrière-plan que vous souhaitez…”.

C’est ici que le génie créatif de l’utilisateur entre en jeu. Dites simplement « entouré de chiots » ou « poursuivi par des dinosaures », et l’outil d’IA générera exactement cela en arrière-plan.

Pour autant, ne pensez pas que les gens croiront réellement que vous êtes sous une aurore boréale (un autre prompt possible), car votre story sera marquée par une étiquette “AI·Backdrop by Instagram”, avec votre description entre guillemets. À noter que, pour l’instant, l’outil backdrop d’Instagram n’est disponible qu’aux États-Unis.