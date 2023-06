Instagram explique (encore) comment fonctionne ses recommandations et le shadowban, preuve de l'importance des algorithmes, et notamment de la recommandation, sur la plateforme.

Instagram tente, une fois encore, d’expliquer comment fonctionne son système de recommandations pour faire disparaître toutes les “fausses idées” qui peuvent circuler sur l’algorithme. L’entreprise en profite pour répondre à la question du shadowban de certains créateurs. Dans un nouveau post sur son blog, le responsable de la plateforme, Adam Mosseri, offre l’une des explications les plus détaillées à ce jour quant à la manière dont le système classe le contenu dans telle ou telle zone de l’app.

Comme il s’explique, “Instagram n’a pas qu’un seul algorithme pour gérer ce que les utilisateurs voient ou non sur l’app”. À la place, il y en a plusieurs, ainsi que plusieurs systèmes de tri, qui s’activent dans différents aspects de l’app, comme Explorer, Reels, Stories et le recherche. Chacun de ces segments utilise une grande variété de signaux pour déterminer comment le contenu est présenté à l’utilisateur.

Par exemple, l’ordre des posts dans votre fil principal est déterminé par votre activité passée, ainsi que par vos précédentes interactions avec la personne qui publie tel ou tel post. De la même manière, les publications Stories prennent en compte l’historique de visionnage ainsi que la “proximité”, “le lien éventuel que vous pourriez avoir”. D’un autre côté, les recommandations dans l’onglet Explorer sont principalement basées sur “les posts que vous avez aimés, sauvegardés, partagés et commentés par le pass”, mais proviendront davantage de comptes avec lesquels vous n’avez jamais interagi.

L’une des sections les plus intéressants dans le post de blog d’Adam Mosseri est intitulée “concernant le shadowban”. Il explique d’abord qu’il n’y a pas, à l’heure actuelle, de définition universelle pour ce terme, mais reconnait que de nombreux créateurs “utilisent le terme pour suggérer qu’un compte utilisateur ou du contenu est limité ou caché sans explication ou justification claire”. Et d’ajouter que l’entreprise travaille actuellement à augmenter la transparence autour du contenu des créateurs ou des comptes qui sont bloqués dans les recommandations.

Plus précisément, il évoque la fonctionnalité “statut du compte” de l’app, qui peut alerter si l’un des posts du compte est considéré comme “inéligible” aux recommandations. La fonctionnalité offre aussi un moyen de contester pareille décision. Bien que ce ne soit pas la première fois qu’Instagram gère ce souci, ce qui a permis bon nombre de spéculations et autres théories conspirationnistes, il y a eu un changement important dans la manière dont l’entreprise parle du “shadowban”.

Dans un post similaire datant d’il y a deux ans, Adam Mosseri écrivait que “la vérité est que la plupart de vos abonnés ne verront pas ce que vous partagez, parce que la plupart ne regardent que moins de la moitié de leur Fil.” Désormais, il explique qu’Instagram travaille à améliorer la transparence dans les cas où le contenu d’un créateur n’est pas distribué aussi largement qu’il devrait l’être à cause d’une infraction aux règles. “Si quoi que ce soit rend votre contenu moins visible, vous devriez le savoir et pouvoir contester la décision”, écrit-il.

Il ajoute par ailleurs qu’Instagram teste “de nouvelles notifications pour aider les créateurs à comprendre quand la portée de leur Reel peut être limitée à cause d’un filigrane” – l’entreprise tente de décourager les utilisateurs à publier des TikTok sur ses Reels depuis plusieurs années.

Bien que certains créateurs trouveront encore ces explications non satisfaisantes – et ils sont assez nombreux, finalement, si l’on en croit les commentaires sous le propre post Instagram d’Adam Mosseri -, ces nouveaux détails soulignent à quel point les recommandations algorithmiques occupent une place importante pour Instagram. Bien que l’app ait réintroduit un fil chronologique optionnel, Mark Zuckerberg déclarait que l’objectif était de faire d’Instagram et Facebook des “moteurs de découverte” plus centrés sur les recommandations que les publications des proches.