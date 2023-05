Vous pouvez enfin ajouter plusieurs liens dans votre bio Instagram

Instagram augmente enfin le nombre de liens dans la bio, passant de 1 à 5. Voici comment ajouter plusieurs liens dans votre bio Instagram.

Instagram est une plateforme pour la promotion de soi-même, mais cette dernière ne vous permet pas d’ajouter facilement des liens dans une publication. Si vous avez des liens que vous voulez que les gens voient (et sur lesquels vous souhaitez qu’ils cliquent), vous pouvez utiliser votre bio. Une solution qui a le mérite d’exister, mais qui n’est pas des plus pratiques. Historiquement, Instagram limitait les utilisateurs à un lien maximum dans la bio. Cela signifiait qu’il fallait utiliser un outil tiers comme Linktree si vous vouliez partager plusieurs liens simultanément. Fort heureusement, ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Instagram augmente enfin le nombre de liens dans la bio

Instagram a en effet décidé de changer son fusil d’épaule, offrant à tout un chacun la possibilité d’ajouter plusieurs liens dans leur bio. Cette fonctionnalité a cependant toujours une limite : vous ne pouvez ajouter qu’un maximum de cinq liens dans votre bio. Autrement dit, celles et ceux qui ont énormément de contenu à mettre en avant pourront trouver cette nouveauté quelque peu limitée, les services tiers comme Linktree ont encore quelques beaux jours devant eux, mais cinq liens, c’est quatre de plus que ce qui existait jusqu’à présent.

Quant à savoir pourquoi il aura fallu si longtemps à Instagram pour déployer cette fonctionnalité, comme souvent, il faut blâmer l’argent. Les sociétés de media sociaux ont tout intérêt à vous garder aussi longtemps que possible sur leurs plateformes. Ces entreprises gagnent de l’argent lorsque vous regardez et cliquez sur des publicités et que vous achetez des produits, pas quand vous tapotez sur un lien qui vous emmène sur un site qui ne leur appartient pas. De plus, chaque fois que vous quittez Instagram, il y a un risque que vous ne reveniez pas sur Instagram après. Il semblerait simplement qu’aujourd’hui, les équipes d’Instagram estiment qu’il y a davantage de pour que de contre à permettre d’afficher cinq liens dans la bio.

Instagram ne met pas en avant cette nouveauté comme il le ferait avec une fonctionnalité digne de ce nom, vous ne verrez donc pas cette nouvelle option quand vous ouvrez l’app. Ceci étant dit, ces liens sont très faciles à ajouter : ouvrez votre profil, puis allez dans “Modifier profil”, “Ajouter un lien” et “Ajouter un lien externe”. Saisissez l’URL, donnez-lui un titre et tapotez sur l’icône en forme de coche pour enregistrer.

Vous pouvez donc ajouter jusqu’à cinq liens sur votre bio. Si vous en voulez davantage, vous devrez faire comme auparavant, à savoir utiliser l’un de ces liens vers votre page sur un service comme Linktree ou équivalent.