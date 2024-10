Inside Out 2 crée un problème pour le personnage de Riley dans Inside Out 3

Découvrez comment Inside Out 2 a créé un problème majeur pour le personnage de Riley dans Inside Out 3.

Tl;dr Inside Out 2 a augmenté de manière significative le rôle de Riley.

Il est attendu que Inside Out 3 maintienne ce rôle important pour Riley.

La franchise doit néanmoins trouver un équilibre entre les émotions et le personnage de Riley.

Un rôle élargi pour Riley dans Inside Out 2

Dans le premier volet de Inside Out, la jeune Riley était peu mise en avant. Elle était surtout présente pour faciliter les conflits des émotions qui occupaient son esprit. Cependant, Inside Out 2 a donné à ce personnage une dimension plus profonde, des motivations plus concrètes et une personnalité tri-dimensionnelle. Elle est devenue une véritable figure de proue du film, ce qui a enrichi émotionnellement le long-métrage.

Riley, un personnage bien plus développé dans la suite

Inside Out 2 a offert à Riley un rôle bien plus important que dans le premier film. Son personnage, autrefois assez générique, a été doté d’une personnalité plus complexe. Sa passion pour le hockey, son amour pour le personnage de jeu vidéo Lance Slashblade, et son désir d’intégrer un groupe d’amis plus cool ont été mis en lumière. Inside Out 2 a ainsi permis à Riley de devenir un personnage vraiment intéressant.

Qu’attendre de Inside Out 3 ?

Maintenant que Riley a pris plus d’importance dans Inside Out 2, Inside Out 3 ne pourra pas minimiser son rôle. Les spectateurs attendront de voir le développement de Riley à travers son adolescence vers l’âge adulte. Cependant, la franchise Inside Out devra trouver un équilibre entre les émotions et le personnage de Riley. Si elle se concentrait uniquement sur l’enfance de Riley sans les émotions parlantes, les films Inside Out deviendraient de simples films d’animation sur l’adolescence.