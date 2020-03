iFixit constitue une bibliothèque de manuels de réparation pour l’équipement médical

Plutôt que de rester les bras croisés, le site appelle à l'aide les membres de la communauté médicale et vise à créer des tutoriels multilingues qui faciliteront la réparation de l'équipement crucial.

iFixit a débuté comme un site permettant de réparer des ordinateurs Apple sans l’intervention du SAV, réputé très coûteux au-delà de la période de grâce que constitue la garantie. Depuis plusieurs années, il a diversifié ses activités en proposant des guides permettant de réparer matériel électronique, petit électroménager, voitures et même vêtements. Se battant contre l’obsolescence programmée et pour un droit à la “réparabilité” mis en danger notamment aux États-Unis, et entériné au sein de l’UE, le site propose l’ensemble de ses tutoriels gratuitement, et vise plutôt à gagner de l’argent à travers la vente de kits d’outils de réparation comme modèle économique. La crise que représente la pandémie du nouveau coronavirus Covid-19 mobilise l’ensemble de la tech, et iFixit ne fait pas exception.

Une initiative capitale

The Verge rapporte que la version américaine du site lance un appel pour collecter des manuels pour les équipements médicaux, notamment les respirateurs et les système de ventilation non invasive (assistance ventilatoire mécanique). En Chine et en Italie, l’épuisement de ces ressources a été très rapide, et de la capacité à réparer un respirateur peut dépendre la vie de plusieurs personnes (un ventilateur trafiqué peu assisté jusque 4 patients simultanément). Aux États-Unis, la Réserve nationale stratégique créée en 1999 qui gère des caches de produits pharmaceutiques, de fournitures médicales et de vaccins dans des endroits secrets à travers le pays semble d’ores et déjà insuffisants pour répondre à une demande massive mais aussi constante.

Un travail en deux étapes

Craignant la perspective d’appareils défectueux, le site s’est rendu compte que peu de fabricants offrent un accès aisé aux manuels de réparation sur leurs sites web. Une fois la collecte de manuels réussie, le site s’attellera à créer des tutoriels de réparations aussi clairs et compréhensibles que possibles, et les traduira en d’autres langues. En prévention, le site encourage “la communauté médicale à fournir des renseignements sur les respirateurs actuellement utilisés et sur les parties qui risquent le plus de se briser” selon The Verge.