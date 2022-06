Hyenas, le FPS multijoueur compétitif de Sega et Creative Assembly

Pas de pay-to-win dans Hyenas.

Développé par le studio britannique Creative Assembly, ce nouveau jeu de tir en équipe, qui consiste à dévaliser des coffres-forts de haute technologie à bord d’énormes cargos spatiaux et à s’échapper de la scène du crime, se rapproche d’un Apex Legends et d’un Hunt : Showdown sans être réellement un Battle Royale. Chaque match compte 15 joueurs, répartis en trois équipes de cinq. Ces derniers doivent également faire face à des ennemis PNJ et à des systèmes de sécurité. Comme le jeu se déroule dans l’espace, certaines zones sont en gravité zéro. D’autres disposent d’un interrupteur d’apesanteur, ce qui permet de prendre le dessus sur les ennemis… ou de s’attirer des ennuis. Le but est de ramasser le plus de butin possible, mais plutôt que de l’argent ou des métaux précieux, le butin est constitué d’objets de la culture pop comme une figurine Sonic, un Rubrik’s Cube et divers souvenirs liés à la ville de New York.

Be among the first to rob the treasures of broken Earth in our new gravity-bending robbery shooter. Sign up for the Alpha and help us shape the future of #HYENAS: https://t.co/L9anJKsX73#JoinThePack pic.twitter.com/Lnevjpvd1y — HYENAS (@PlayHyenas) June 22, 2022

“Pour nous, le plus important pour garantir le succès d’un jeu de tir c’est de comprendre ce que veulent les joueurs, et ce qu’ils espèrent tirer de l’expérience. On sait qu’on tient un projet intéressant, mais aussi que l’état actuel des choses joue contre nous“, explique David Nicholson, producteur exécutif chez Creative Assembly. “Pour faire concurrence aux plus grands jeux du domaine, on doit savoir le plus tôt possible ce que les joueurs pensent. Si ça vous intéresse, on aimerait vous emmener avec nous dans cette aventure. C’est pourquoi après cette annonce, nous ouvrons aussi la première alpha publique.”

Un trailer pour Hyenas

Hyenas sera disponible en 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC.