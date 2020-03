Huawei : les services Google s’installent en un clic sur les appareils qui en sont privés

Huawei est actuellement dans une position commerciale assez délicate avec l'Occident. Le géant chinois est sur la liste noire américaines. Cela a notamment pour conséquence de priver officiellement ses derniers smartphones des services et applications Google...

Comme vous le savez très probablement maintenant, Huawei n’a plus le droit d’utiliser les services et applications Google sur ses nouveaux smartphones. Ainsi, la toute récente gamme Huawei Mate 30 doit composer sans. Sans les Services Google Play, pourtant pierre angulaire de l’expérience Android. Cela est dû au bannissement de la marque imposé par l’administration Trump. Et la situation ne devrait pas évoluer dans le bon sens avant un certain temps. Il existe aujourd’hui une nouvelle solution.

Un nouveau moyen pour installer les services Google sur un smartphone Huawei

Cela étant dit, si vous aimez les produits Huawei et que vous avez craqué pour un modèle Mate 30, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre qu’il existe aujourd’hui une application qui permet d’installer les services Google sur l’appareil en un petit clic. C’est en tout cas l’information que rapporte HuaweiBlog.de. L’utilisateur n’a qu’à installer l’application baptisée “Chat Partner” et en quelques petites minutes, tous les services Google se retrouvent installés sur le téléphone. De quoi retrouver l’expérience Android dans son intégralité, avec des services dont il peut être aujourd’hui assez difficile de se passer.

Cela passe une fois encore par l’installation d’une application bien précise

On précisera cependant que nous n’avons pas eu l’occasion de tester cette méthode nous-mêmes. Difficile donc de juger de son efficacité mais il semblerait que le succès de l’opération soit au rendez-vous si l’on en croit les différents retours à ce jour. Il est aussi tout à fait possible que Google finisse par avoir vent de ce moyen détourné et décider de bloquer les accès aux services à tous les appareils non-autorisés. Ce ne serait pas la première fois que les développeurs trouvent une méthode de contournement. L’année dernière, c’était une application du nom de “LZPlay” qui offrait quelque chose de très similaire. L’application avait cependant été assez rapidement retiré du Play Store. Attention donc si vous êtes intéressé(e).