How I Met Your Father : la suite du spin-off est annulée

Hulu et Disney ne renouvellent pas la série télévisée How I Met Your Father pour une troisième saison.

Créée par Isaac Aptaker et Elizabeth Berger, How I Met Your Father reprenait huit ans après les événements du dernier épisode de How I Met Your Mother, et se concentrait sur un nouveau groupe d’amis composé de Sophie (Hilary Duff), Jesse (Chris Lowell), Valentina (Francia Raisa), Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) et Sid (Suraj Sharma). L’histoire est racontée du point de vue de Sophie (jouée par Kim Cattrall), âgée de 58 ans, et contrairement à la série originale, la série dérivée affirme que la protagoniste a déjà rencontré le fameux “père”.

Quelle fin pour How I Met Your Father ?

Dans le final de la deuxième saison de How I Met Your Father, qui est désormais considéré comme le final du spin-off de How I Met Your Mother, Sophie s’est réconciliée avec Jesse, un père potentiel, avec en prime un baiser romantique sous la pluie new-yorkaise tandis que Sid, un autre père potentiel, a vu son mariage avec Hannah s’effondrer. En outre, la dernière scène a ouvert un second mystère, révélant que Val et Charlie – qui ont rompu dans la première saison parce que Charlie n’a jamais voulu avoir d’enfants – ont finalement eu un fils nommé Alex.

Craig Thomas, co-créateur de la série originale et producteur de la série dérivée, a déclaré :

Merci aux merveilleux acteurs et à l’équipe qui ont travaillé si dur sur How I Met Your Father, et à tous ceux qui l’ont regardé, car c’est parfois comme ça que ça se passe dans ce monde de fous…