Housemarque dévoile Saros, une aventure cosmique entre chaos et renaissance

Saros est l’évolution naturelle du savoir-faire de Housemarque, combinant gameplay exigeant et univers fascinant.

Tl;dr Saros de Housemarque est un jeu d’action à la troisième personne où les joueurs explorent une colonie perdue sous une éclipse éternelle.

Le gameplay met l’accent sur la progression permanente, permettant au joueur d’améliorer son équipement et ses compétences après chaque mort.

Saros sortira exclusivement sur PS5 en 2026.

Un nouvel univers mystérieux

Avec Saros, Housemarque nous plonge dans Carcosa, une colonie perdue sous une éclipse éternelle. Le joueur incarne Arjun Devraj, un puissant Enforcer Soltari à la recherche de quelqu’un ou de quelque chose d’introuvable. Ce nouvel univers, à la fois oppressant et fascinant, promet une narration immersive et pleine de mystères. L’ambiance sombre et intrigante rappellera sans doute aux joueurs l’atmosphère unique de Returnal, tout en développant une identité propre. Inspiré de récits de science-fiction et d’horreur cosmique, Saros mise sur une esthétique forte et une tension permanente. L’exploration de Carcosa s’annonce riche en découvertes et en dangers, où chaque recoin peut cacher une vérité troublante. Ce monde vivant, en perpétuel changement, incitera le joueur à s’adapter et à percer ses nombreux secrets.

Un protagoniste fort et incarné

Arjun Devraj est interprété par Rahul Kohli (Midnight Mass, The Fall of the House of Usher), qui apporte une profondeur émotionnelle au personnage. Housemarque souhaite proposer un récit intense, explorant le prix à payer pour bâtir un avenir nouveau. L’acteur Rahul Kohli joue un rôle clé dans la construction de cette histoire, insufflant humanité et puissance au héros. Grâce à son expérience dans des rôles marquants du cinéma et des séries, l’acteur contribue à donner vie à un protagoniste complexe et nuancé. Son implication va au-delà du simple doublage : il incarne véritablement Arjun, lui donnant une personnalité unique et un charisme qui marquera les joueurs. De plus, il ne sera pas seul sur Carcosa, et d’autres personnages viendront enrichir cette aventure à la fois personnelle et universelle, renforçant l’impact émotionnel du jeu.

Un gameplay évolutif et exigeant

Contrairement à Returnal, Saros introduit une progression permanente. Chaque mort apporte une évolution : le monde change, mais le joueur conserve des ressources et améliore son équipement. Cette mécanique permet d’accentuer la sensation de montée en puissance et d’apprentissage. L’équilibre entre difficulté et progression rendra chaque tentative plus stratégique, offrant une approche différente du rogue-like traditionnel. Ainsi, les joueurs devront non seulement maîtriser le combat mais aussi planifier intelligemment leurs améliorations pour maximiser leurs chances de survie. Le système d’armement et de personnalisation du héros offrira une grande diversité d’approches, encourageant les expérimentations et les styles de jeu variés. En combinant des mécaniques de rogue-like et de progression permanente, Saros promet un défi intense où chaque défaite est une opportunité d’apprentissage et de renouveau.

Une nouvelle étape pour Housemarque

Avec Saros, Housemarque pousse plus loin son expertise en gameplay et en narration. Ce projet marque une volonté d’innovation en proposant une aventure plus axée sur l’évolution du personnage et son histoire. L’expérience s’annonce aussi captivante qu’intense, et les prochaines annonces sur le casting et le scénario devraient en révéler encore plus sur cet ambitieux projet. Après Returnal, le studio finlandais prouve qu’il est capable de réinventer sa formule tout en conservant sa signature axée sur l’action et l’exploration. Ce nouvel univers, riche et immersif, témoigne d’une ambition croissante pour Housemarque, qui cherche à marquer l’industrie du jeu vidéo avec des expériences toujours plus marquantes. Avec un gameplay solide et une mise en scène soignée, Saros pourrait bien devenir une référence du genre, attirant aussi bien les fans du studio que les amateurs de jeux narratifs et exigeants.