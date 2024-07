« House of The Dragon » : L’épisode 4 de la saison 2 bat tous les records avec une incroyable note IMDb digne de GoT

L'épisode 4 de la saison 2 de "House of the Dragon" bat un record.

Tl;dr L’épisode 4 de la saison 2 de House of the Dragon bat un record.

L’épisode rivalise avec les épisodes les plus appréciés de Game of Thrones.

Le conflit Targaryen prend de l’ampleur avec la mort de deux dragons et d’un personnage clé.

La série a le potentiel d’égaler son prédécesseur en termes d’engagement.

Un record pour House of the Dragon

La série dérivée de Game of Thrones, House of the Dragon, a atteint des sommets avec l’épisode 4 de la saison 2, qui a battu le record de la série avec une impressionnante note IMDb. Cette réalisation place l’épisode au même niveau que certains des épisodes les plus acclamés de Game of Thrones, tels que « Blackwater » et « The Lion and the Rose ».

Le début de la guerre

L’épisode en question marque le véritable début de la guerre, avec la première véritable bataille entre les Targaryens dans la Danse des Dragons. Le conflit a vu l’attaque d’Aemond et Vhagar, résultant en la chute du dragon d’Aegon, Sunfyre, et la mort de Rhaenys et son dragon, Meleys. Cette escalade ouvre la porte à d’autres combats majeurs dans les épisodes à venir.

Un tournant dans la série

L’épisode a également été marqué par la mort majeure de Rhaenys, tandis qu’Aegon a été gravement blessé après la chute de Sunfyre. Cela indique que d’autres personnages de House of the Dragon risquent d’être blessés ou tués dans les prochains épisodes de la saison 2. La bataille de Rook’s Rest a prouvé que la guerre pourrait facilement entraîner la mort de personnages majeurs à tout moment, rendant la seconde moitié de la saison 2 encore plus dangereuse, mais aussi plus susceptible d’avoir des épisodes mémorables.