« House of The Dragon » raconte enfin l’histoire tant attendue depuis 2 ans

L'épisode 4 de la saison 2 de "House of the Dragon" est époustouflant.

Tl;dr L’épisode 4 de la saison 2 de House of the Dragon est époustouflant.

La série explore la dynastie Targaryen à son apogée.

La guerre devient inévitable à Westeros, avec l’assassinat de Jaehaerys.

La série promet plus de combat de dragons et d’excitation.

La montée en puissance de la Maison du Dragon

La saison 2 de House of the Dragon, dont l’épisode 4 est à couper le souffle, a enfin commencé l’intrigue que tout le monde attendait depuis le début de la série en 2022. L’intrigue de House of the Dragon se situe environ 200 ans avant les événements de Game of Thrones, et la série préquelle promet une perspective inédite sur l’univers fantastique de George R.R. Martin, en explorant la dynastie Targaryen à son apogée.

La guerre devient inévitable à Westeros

La fin de la saison 1 de House of the Dragon a vu la guerre devenir inévitable à Westeros, avec les Blacks et les Greens divisés suite à la mort du roi Viserys Targaryen. Après que Aemond Targaryen a tué le fils de Rhaenyra, Lucerys Velaryon, un cycle de violence a commencé, avec les Blacks rendant la pareille en faisant tuer le bébé Jaehaerys. Les tentatives de négociation ont totalement échoué, et l’épisode 4 a montré les conséquences de ces événements, avec le déclenchement de la guerre.

La danse des dragons commence

House of the Dragon promettait plus qu’un simple drame familial captivant. L’un des principaux points d’excitation de la série était un nombre accru de dragons et la possibilité de voir les dragonniers Targaryen s’affronter dans une guerre civile. Avec la bataille de Rook’s Rest dans la saison 2, épisode 4, la danse des dragons a véritablement commencé.

La danse des dragons est déjà épique

La saison 2, épisode 4, de House of the Dragon rivalise avec n’importe quel spectacle de dragon de Game of Thrones, car c’est la première fois que les deux séries montrent correctement les dragonniers Targaryen s’affrontant en combat. C’est juste l’une des nombreuses batailles épiques susceptibles de se produire lors de la danse, et le parfum ajouté de Aemond trahissant Aegon démontre la nuance constante qui sera en jeu tout au long de la guerre.