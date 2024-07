Le réalisateur promet une connexion forte avec Criston Cole à la fin de la saison 2 de « House of The Dragon »

Criston Cole pourrait devenir un personnage auquel on peut davantage s'identifier dans la saison 2 de "House of the Dragon".

Tl;dr Criston Cole pourrait devenir un personnage auquel on peut davantage s’identifier dans la saison 2 de House of the Dragon.

Malgré ses actions controversées, la directrice Geeta Vasant Patel promet un changement de trajectoire.

La réalisation de l’épisode 3 vise à susciter de l’empathie pour le personnage.

Cole restera néanmoins un personnage détesté, malgré sa vulnérabilité.

Un personnage détesté en voie de transformation

Si vous suivez de près la série House of the Dragon, vous êtes certainement familiarisé avec le personnage de Criston Cole, interprété par Fabien Frankel. Ce personnage, connu pour ses actions égoïstes, imprévoyantes et nuisibles, s’est forgé une réputation d’antipathie au fil des épisodes. Cependant, dans une récente interview accordée à Variety, la réalisatrice Geeta Vasant Patel a évoqué une évolution notable du personnage à l’approche de la fin de la saison 2.

Un changement de perspective

Ainsi, bien que la trajectoire de Cole ait été jusqu’à présent orientée vers l’infamie, la réalisatrice nous promet un changement marquant dans les épisodes à venir. Elle a notamment évoqué le tournage de l’épisode 3, « The Burning Mill », où la caméra adopte le point de vue de Cole pour mieux transmettre son anxiété face à ses échecs récents et ses nouvelles responsabilités. Mme Patel nous explique :

« Dans le cas de Criston Cole, je voulais vraiment introduire un point de vue. L’observer, partager un moment d’anxiété avec lui, le suivre dans les escaliers, passer devant les hommes avec un plan séquence menant à la salle du conseil, tout ceci a été conçu pour que nous puissions enfin nous mettre à sa place. Souvent, le rejet d’un personnage provient du fait que nous ne partageons pas son point de vue. Quand nous sommes dans cet espace, nous voyons tout ce qui se passe à cette table. C’était une technique pour commencer à révéler sa dimension et à construire ce qui va arriver dans le final de la saison, où je pense que vous allez vraiment le comprendre. »

Un personnage complexe

Il est important de noter que Patel n’a pas affirmé que Cole deviendrait aimable, mais seulement que l’on pourrait plus facilement s’identifier à lui. Même si la réalisation de l’épisode 3 essaie de nous faire comprendre son point de vue, il est encore difficile d’imaginer Cole devenir un personnage auquel on peut s’identifier. Cependant, sa vulnérabilité, sa manière de gérer le stress d’être la Main du Roi et son regard sur la guerre et le monde cruel dans lequel il vit pourraient suffire à cela. Malgré la haine qu’il inspire, l’évolution de Cole sera intéressante à suivre au fur et à mesure que la saison 2 de House of the Dragon se déroulera.