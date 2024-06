House of the Dragon propose la réplique parfaite pour remplacer l’une des meilleures citations de Game of Thrones

Deux cents ans avant les événements de la série Game of Thrones, le préquel House of the Dragon dévoile les conflits et intrigues de la Maison Targaryen pendant la guerre civile.

Tl;dr La saison 2 de House of the Dragon établit des liens avec Game of Thrones.

L’apparition de Cregan Stark renforce la continuité entre les deux séries.

Les citations de Cregan Stark et Maester Aemon soulignent l’importance du devoir.

House of the Dragon continue d’explorer les thèmes de l’honneur et du sacrifice.

Des liens évocateurs entre les deux séries

Avec la deuxième saison de House of the Dragon, les fans de Game of Thrones ont l’occasion de retrouver des aspects marquants de l’univers qui les a tant captivés. Bien que l’action se déroule près de deux siècles avant les événements de la série originale, la continuité est habilement maintenue, notamment grâce à la présence de Lord Cregan Stark, l’ancêtre de Ned Stark.

Le retour du Nord

La deuxième saison de la série House of the Dragon nous offre une première incursion dans le Nord, berceau de la famille Stark, où nous retrouvons la mélodie familière de leur thème musical. Cregan Stark, en emmenant Jacaerys Velaryon au-delà du Mur, préfigure les enjeux futurs liés aux Marcheurs Blancs.

Le devoir avant tout

Le concept de devoir est central dans l’univers de Game of Thrones et House of the Dragon ne fait pas exception. C’est notamment illustré par les citations de Cregan Stark et Maester Aemon. Maester Aemon, dans Game of Thrones, déclare : “L’amour est la mort du devoir“, tandis que Cregan Stark, dans House of the Dragon, réplique : “Le devoir est un sacrifice. Il éclipse tout, même le sang. Tous les hommes d’honneur doivent en payer le prix“. Ces deux citations, en écho l’une à l’autre, soulignent l’importance de l’honneur et des valeurs dans la famille Stark.

Des choix déchirants

Les paroles de Maester Aemon ont une résonance particulière pour Jon Snow, qui, malgré son amour pour Daenerys Targaryen, choisit finalement de la tuer, guidé par son sens du devoir. De même, malgré son amour pour Ygritte, Jon Snow privilégie la protection du royaume face à la menace des Marcheurs Blancs.