Bande-annonce de la saison 2 de “House Of The Dragon” : Déclaration de guerre d’Aegon au commencement de la Danse des Dragons

La guerre des Targaryen est en marche

Après presque deux ans d’attente, la populaire série préquelle de Game of Thrones, House of the Dragon est de retour avec une nouvelle saison. Les événements de la saison 2 reprennent immédiatement après le final choquant de la saison 1. Rhaenyra, Daemon et les Blacks préparent leur vengeance contre Aemond et les Greens suite à la mort du fils de Rhaenyra, Lucerys.

Une bande-annonce explosive

Après la première de la saison 2, la chaîne Max a dévoilé une bande-annonce pour le reste de la saison de House of the Dragon. Le trailer tease la réaction d’Aegon à la mort de son fils de six ans, Jaehaerys, aux mains de Blood et Cheese. Il déclare furieusement la guerre. Le trailer donne également un aperçu de la réaction de Rhaenyra, qui désapprouve également les actions de Daemon. Au fur et à mesure qu’Aegon déclare la guerre, la Danse des Dragons commence.

Une stratégie militaire au cœur de l’intrigue

Le trailer de la saison 2 dévoile également la stratégie militaire qui sera au cœur de la Danse des Dragons. Criston Cole, l’un des principaux stratèges militaires des Greens, déclare que le contrôle de Harrenhal est la clé de la guerre à venir. Situé dans les Riverlands et à proximité de King’s Landing, Harrenhal est un bastion stratégique clé pour le conflit à venir. Avec la mort de Jaehaerys, la Danse des Dragons a véritablement commencé dans la saison 2 de House of the Dragon.

Un casting étoilé pour une série attendue

House of the Dragon se déroule environ 172 ans avant les événements de Game of Thrones. La série raconte l’ascension des Targaryens, la seule famille de seigneurs dragons à avoir survécu au Fléau de Valyria. Avec un casting étoilé, la série est diffusée tous les dimanches soir sur HBO et Max.