HoloLens : Microsoft se retire de la réalité augmentée, Anduril Industries prend la relève pour l’armée

Le géant américain Microsoft met fin à l’aventure HoloLens.

Tl;dr Microsoft a officiellement arrêté la production de HoloLens et se retire du développement matériel.

Anduril Industries, dirigée par Palmer Luckey, reprend le programme IVAS pour l’armée américaine, assumant désormais la production et le développement du casque de réalité augmentée.

Microsoft se recentre sur le cloud et l’intelligence artificielle, avec Azure comme plateforme privilégiée pour les projets IVAS et les technologies d’Anduril Industries.

La fin de HoloLens

Microsoft a officiellement arrêté la production du casque de réalité mixte HoloLens et ne prévoit plus de nouveaux modèles. La firme de Redmond a annoncé qu’elle continuerait à assurer le support matériel et logiciel jusqu’en 2027, mais n’investira plus dans le développement de nouveaux appareils. Ce retrait marque la fin d’un projet ambitieux qui visait à faire de HoloLens une référence dans la réalité augmentée, notamment pour les secteurs professionnels et militaires.

Anduril prend en charge le programme IVAS

L’avenir du programme militaire IVAS (Integrated Visual Augmentation System), basé sur HoloLens, repose désormais entre les mains d’Anduril Industries. Cette entreprise, fondée par Palmer Luckey, le créateur d’Oculus, reprend la supervision de la production, le développement futur du matériel et des logiciels, ainsi que les délais de livraison. Cet accord, sous réserve de l’approbation du Département de la Défense américain, permet à Microsoft de se désengager de l’aspect matériel tout en conservant une présence via ses services cloud.

Microsoft recentre sa stratégie sur l’IA et le cloud

Ce partenariat entre Microsoft et Anduril établit également Microsoft Azure comme le cloud de référence pour toutes les charges de travail liées à IVAS et aux technologies d’intelligence artificielle d’Anduril. Cette décision s’inscrit dans la stratégie plus large de Microsoft, qui privilégie désormais le développement de logiciels et services cloud plutôt que la fabrication de matériel. Ce virage stratégique permet à l’entreprise de capitaliser sur ses expertises en IA et en solutions numériques avancées.

Une page qui se tourne pour Microsoft et HoloLens

Microsoft a travaillé sur un casque HoloLens pour l’armée américaine depuis 2017, un projet qui a abouti à un contrat de 21,9 milliards de dollars malgré plusieurs défis liés au confort du produit. Cependant, en octobre 2023, Microsoft a mis fin à ses autres activités HoloLens, et cette transition vers Anduril Industries pourrait bien signer la fin définitive de son implication dans le matériel de réalité augmentée. L’avenir de la réalité mixte chez Microsoft passera désormais par ses solutions logicielles et cloud, laissant le développement matériel à d’autres acteurs du marché.