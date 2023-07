Microsoft va livrer de nouveaux HoloLens améliorés aux testeurs de l'armée américaine. Obligation de convaincre pour le géant américain.

Microsoft passe une nouvelle étape dans les tests de lunettes basées sur HoloLens pour l’armée américaine. Le géant américain a confirmé à Engadget qu’il se préparait à livrer des appareils améliorés Integrated Visual Augmentation System (IVAS) 1.2 à l’armée avant la fin du mois de juillet. Ces modèles améliorés de lunettes de réalité augmentée sont “plus fins, plus légers et plus équilibrés” qu’avant, explique Microsoft. Cela devrait permettre de rendre le tout plus confortable et d’améliorer les performances des soldats.

L’armée déclarait de son côté à Bloomberg que deux escouades testeront 20 prototypes de lunettes IVAS à la fin du mois d’août. Ils pourront donc évaluer la praticité et la fiabilité en faible luminosité ainsi que si ou ou non ces lunettes rendent les soldats malades. Certains soldats se plaignaient en effet l’année dernière de nausée, maux de tête et fatigue oculaire, tandis que d’autres critiquaient le volume, le champ de vision restreint et un halo lumineux qui pourrait indiquer la présence d’un soldat la nuit à l’ennemi. Des fonctionnalités importantes étaient aussi en erreur assez fréquemment.

La technologie HoloLens est censée améliorer la conscience globale du champ de bataille. L’infanterie peut voir les positions de chacun des soldats, obtenir les données vitales et utiliser une vision nocturne moins voyante. Ils peuvent ainsi mieux coordonner leurs assauts et avertir s’ils constatent des signes de blessure ou de fatigue. Cette technologie pourrait débarquer sur le terrain dans les années à venir si le test du mois d’août est un succès. L’armée pourrait alors signer un contrat entre juillet et septembre 2024 pour une deuxième étude sur le terrain et pourrait passer au test de combat opérationnel dès avril 2025. Si tout se passe, les IVAS pourraient être déployés quelques mois plus tard.

Obligation de convaincre pour le géant américain

Ceci étant dit, il y a encore beaucoup à faire pendant les tests. Si l’armée américaine pourrait effectivement dépenser jusqu’à 21,9 milliards de dollars sur 10 ans pour pas moins de 121 000 unités IVAS, le Congrès avait bloqué les futures commandes des lunettes précédentes en janvier après la remontée de nombreux soucis. Les politiques avaient alors donné à Microsoft une enveloppe de 40 millions de dollars pour améliorer tout cela. S’il reste encore des soucis après le test du mois d’août, l’armée pourrait tout simplement annuler le programme. Non seulement cela ferait perdre au géant américain un contrat très lucratif, mais cette déconvenue pourrait jeter le doute sur le casque HoloLens en lui-même. L’équipe avait perdu son développeur principal Alex Kipman l’année dernière suite à des accusations de mauvaise conduite et les licenciements opérés cette année ont eu un gros impact sur la division dédiée à la réalité mixte.