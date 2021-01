Hitman 3 : la conclusion de la trilogie World of Assassination

Avant de se retirer définitivement, le redoutable Agent 47 est de retour pour réaliser les contrats les plus importants de toute sa carrière.

Plus mature, plus sérieux mais aussi plus sombre que les précédents épisodes, Hitman 3 proposera une fois de plus de l’infiltration en vue à la troisième personne avec ou sans réalité virtuelle (exclusivité PlayStation VR) dans différents lieux aux quatre coins du monde. Si l’attente des joueurs arrive bientôt à son terme, ces derniers peuvent précommander le jeu dès maintenant pour obtenir l’accès au pack Trinity (trois tenues, mallettes et armes) rendant hommage à la trilogie World of Assassination qui prendra fin là où tout a commencé… en Roumanie.

La bande-annonce de lancement de Hitman 3

Le troisième opus de la licence Hitman d’IO Interactive sera disponible dès demain sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series, Nintendo Switch (cloud version), Google Stadia et PC via l’Epic Games Store.

L’importation des contenus Hitman sur PC, IO Interactive fait le point

Si Hitman 3 permet d’importer le contenu des deux opus de la licence, il faut les posséder sur la même plateforme, ce qui embête certains joueurs sur la plateforme Steam dans la mesure où le nouveau Hitman est une exclusivité temporaire d’un an sur l’EGS d’Epic Games. Pour éviter de s’attirer des ennuis, le studio danois IO Interactive assure qu’ils ne devront pas repasser à la caisse : “Nous continuons à travailler sur une solution avec nos partenaires pour permettre aux joueurs PC qui possèdent Hitman 1 ou Hitman 2 d’importer les missions et cartes de ces jeux dans Hitman 3 sans frais supplémentaires. Nous garantissons que les joueurs n’auront pas besoin de racheter les jeux. Jusqu’à la mise en place de cette solution dans les semaines à venir, le GOTY Access Pass de Hitman 1 sera gratuit pour tous les joueurs PC qui achètent ou préachètent Hitman 3 dans les dix premiers jours suivant sa sortie. Nous sommes très heureux que vous puissiez profiter pleinement de l’expérience World of Assassination.“