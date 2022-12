Hellboy : Web of Wyrd, le célèbre monstre rouge revient dans un jeu vidéo

Une histoire originale dans l'univers de Hellboy avec un rogue-lite à la troisième personne.

Comme dans les comics, Hellboy : Web of Wyrd entraîne “La Bête de l’Apocalypse” dans une succession d’aventures très différentes et tout à fait uniques. Si ces histoires se suffisent à elles-mêmes, elles sont toutes liées au mystérieux héritage de The Butterfly House. Plus qu’un manoir à la géométrie non euclidienne, c’est une véritable passerelle vers une dimension terrible et captivante appelée le Wyrd. Envoyé en mission de reconnaissance, un agent du B.P.R.D. disparaît. Hellboy est sommé de le retrouver et découvrir les secrets de The Butterfly House.

Amanda Kruse, directrice d’édition chez Good Shepherd Entertainment, a déclaré :

Avoir la chance de pouvoir adapter les comics Hellboy en jeu vidéo est un projet de rêve pour nous tous. L’opportunité de créer quelque chose d’authentique, c’est quelque chose que nous prenons très au sérieux. Notre partenariat avec Mike Mignola et l’équipe créative de Dark Horse a été une véritable source d’inspiration. Le soutien et la confiance qu’ils nous ont accordés ont permis à Upstream Arcade de donner vie à leur vision de Hellboy.

Un trailer pour Hellboy : Web of Wyrd

Hellboy : Web of Wyrd est doté d’un style graphique qui évoque le style original des bandes dessinées et donne l’impression que chaque moment du jeu est tiré directement des bandes dessinées. Grâce à un système rogue-lite unique en son genre, les joueurs peuvent enchaîner des attaques de mêlée et à distance percutantes pour combattre un large éventail d’ennemis de plus en plus cauchemardesques.

Hellboy : Web of Wyrd sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam) à une date encore inconnue.