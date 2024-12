Hazelight Studios revient avec Split Fiction, une aventure sci-fi coopérative

Un duo de développeurs piégés dans leur propre univers virtuel : voici la promesse intrigante de Split Fiction, la nouvelle licence de Hazelight Studios.

Tl;dr Hazelight Studios dévoile Split Fiction, un jeu coopératif sci-fi où deux développeurs doivent s’échapper d’un monde qu’ils ont créé.

Hazelight Studios, connu pour A Way Out et It Takes Two, continue de se distinguer par des expériences narratives innovantes et collaboratives.

Prévu pour le 6 mars 2025, Split Fiction promet une aventure immersive en écran partagé sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC.

La narration en coopération à son sommet

Avec Split Fiction, Hazelight Studios continue d’explorer les mécaniques de jeu en coopération, une marque de fabrique qui a fait leur renommée. Ce nouveau jeu de science-fiction met en scène deux développeurs de jeux pris au piège dans leur propre univers numérique. Pour survivre et s’échapper, ils devront unir leurs forces et résoudre des énigmes dans un monde étrange et imprévisible. Fidèle à son style, le studio suédois promet une expérience riche en émotion et en créativité, où chaque joueur joue un rôle clé dans l’histoire.

Un héritage a renouvelé

Depuis le lancement de It Takes Two en 2021, Hazelight Studios s’est imposé comme un pionnier des jeux coopératifs. Ce titre, qui plongeait deux joueurs dans l’histoire d’un couple miniature essayant de réparer leur mariage, a séduit par son gameplay original et sa narration émouvante. Le jeu a remporté de nombreuses distinctions et continue de figurer parmi les expériences coopératives les plus acclamées. Ce succès a cimenté la réputation du studio, qui cherche à repousser les limites du genre avec Split Fiction.

Des ventes record pour un modèle unique

It Takes Two n’a pas seulement conquis les cœurs des joueurs : il a aussi battu des records. Avec plus de 20 millions d’exemplaires vendus, le titre a défié les attentes du marché. Hazelight Studios a prouvé qu’il était possible de captiver le public sans dépendre des modèles économiques des « jeux-service » comme Fortnite ou Call of Duty: Warzone. Split Fiction capitalise sur cette formule gagnante, visant à offrir une expérience coopérative accessible et engageante qui attire aussi bien les joueurs chevronnés que les novices.

Une sortie très attendue

Prévu pour le 6 mars 2025, Split Fiction arrivera sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC. Hazelight Studios a fait savoir que ce nouveau projet repoussera encore les limites de la coopération et du storytelling interactif. Avec son univers de science-fiction immersif et son gameplay conçu pour deux joueurs, Split Fiction s’annonce déjà comme un titre incontournable. Face à des attentes élevées, Hazelight Studios semble prêt à relever le défi et à confirmer sa position comme leader des jeux coopératifs narratifs.