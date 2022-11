Hawked : un shooter PvPvE par Upwake.me

The 4 Winds Entertainment s'associe à Upwake.me pour amener Hawked dans la région MENA (Moyen-Orient/Afrique du Nord) et en Turquie, en plus d'une sortie habituelle dans le reste du monde.

Développé par le studio néerlandais Upwake.me, Hawked se présente sous la forme d’un jeu de tir multijoueur dans lequel plusieurs joueurs doivent explorer une île mystérieuse, se mesurer les uns aux autres, combattre des sauriens avides appelés Disciples, et trouver des artefacts mystiques, le tout dans une course au trésor effrénée. Mais il n’y a pas que les monstres dont ils devront s’inquiéter, d’autres joueurs tenteront aussi de s’emparer de leur trésor. Ils devront également faire face à des énigmes, à des pièges, à des environnements dangereux, et à une variété d’autres défis en cours de route.

Welcome to the party, Renegades! HAWKED is an all-new new online PvPvE extraction shooter coming soon to PC and consoles.

Watch the trailer and sign up to play the Closed Alpha on Steam from November 24–28: https://t.co/taUQgS4YIi#PlayHAWKED pic.twitter.com/AUlY9eISDP

